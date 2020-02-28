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Yunanistan ve Bulgaristan, mültecilere karşı sınır güvenliğini arttırdı

İdlib'de son yaşanan gelişmelerden sonra Türkiye'nin sınır kapılarını açması ile birlikte sınıra akın eden mültecilere karşı Yunanistan ve Bulgaristan sınır gübvenliklerini arttırma çalışmalarına başladı. Atina ve Sofya hükümeti yetkilileri sınır bölgelerindeki güvenlik tedbirlerinin artırdığını duyurdu.

28 Şubat 2020 Cuma 17:15
Yunanistan ve Bulgaristan, mültecilere karşı sınır güvenliğini arttırdı

Suriye'nin İdlib bölgesinde yaşanan gerginlik sonrası Türkiye, mültecilerin Avrupa'ya geçebilmeleri için sınır kapılarının açılacağını duyurmasının hemen ardından, Ülkede bulunan mülteciler sınır kapılarına doğru ilerlemeye başladılar. Bu kapsamda Yunanistan ve Bulgaristan Hükümeti sınırına doğru hareketlenen Türkiye'deki mültecilerden dolayı sınır bölgelerindeki güvenlik tedbirlerini artırdığını açıkladı.

Türkiye'den gelen göç algası nediyle böyle bir karar alan Yunanistan yönetimi, Türkiye ile olan kara sınırı ve Ege Denizi üzerinde görev yapacak 1.200 kişilik sınır güvenlik ekibi oluşturdu ve Atina hükümetinin bu kapsamda tek bir elden yönetilecek 'sınır güvenlik ajansı' kuracağını belirtti.

Yunanistan meclisinde bir konuşma yapan Başbakan Kiryakos Miçotakis, denizde görev yapan devriye ekiplerine 10 yeni sürat motoru eklediğini söyleyerek, "Sadece kendi seçtiklerimiz (mülteciler) Yunanistan'a kabul edilecek. Bizim kabul etmediklerimiz geri çevrilecek. Sığınma başvuru yapmayacak bile olsalar, yasa dışı kaçak göçmenlere kapılarımızı tamamıyla kapatacağız" diye konuştu.

Diğer taraftan; Bulgaristan Başbakanı Boyko Borissov ise sınırlarında yaşanan hareketlilik sonrası, "Büyük kalabalıkların geldiğine dair bilgiler aldık. Sınırdaki güvenlik önlemlerini en üst düzeye çekiyoruz." ifadelerini kullanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuyla ilgili telefon görüşmesi yapmak istediğini söyledi.


 

Anahtar Kelimeler:
YunanistanBulgaristanMülteciSınır Güvenliği
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