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Yunanistan'da 66 yaşında bir kişi koronavirüsünden yaşamını yitirdi

Komşu ülke Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgınından ilk ölüm gerçekleşti. 66 yaşındaki bir kişi salgından dolayı yaşamını yitirdi.

12 Mart 2020 Perşembe 10:32
Yunanistan'da 66 yaşında bir kişi koronavirüsünden yaşamını yitirdi

Yunanistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülkede görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Bakanlığın yazılı açıklamasında farklı sağlık peoblemleri de yaşayan vatandaşın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı ve uygulanan tedavinin başarızı olması nedeniyle öldüğü belirtildi. 66 yaşındaki kişinin ziyaret için gittiği Mısır ve İsrail'den Şubat ayında döndüğü öğrenildi. Ölein vatandaşın eşinin de koronavirüsü olduğu ve hastanede tedavisini devam ettiği aktarıldı.

Yunanistan'da şu ana kadar 99 kişide koronavirüsü tespit edilirken salgın nedeniyle ülkedeki tüm okullarda eğitime 14 gün süreyle ara verileceği açıklanmıştı.

Son Güncelleme: 12.03.2020 10:32
Anahtar Kelimeler:
YunanistanKoronavirüsüIlk ölüm
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