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Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türk sayısı kaç? Kaç Türk vatandaşı yurt dışında koronadan öldü? Sayı açıklandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ''Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türk sayısı kaç ve kaç Türk vatandaşı yurt dışında koronadan öldü?'' sorularının yanıtını kamuoyuna duyurdu. Bakan Çavuşoğlu tarafından sayı açıklandı ve 105 yeni sefer planlaması yapıldığını duyurdu.

20 Nisan 2020 Pazartesi 18:05
Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türk sayısı kaç? Kaç Türk vatandaşı yurt dışında koronadan öldü? Sayı açıklandı

Koronavirüs sebebiyle binlerce insan yaşamını yitirdi ve 2 milyondan daha fazla kişi enfekte olmuştur. Türkiye’deyse önlemler çerçevesinde yurt dışındaki Türk vatandaşlar çeşitli yöntemlerle yurda getirilmiştir. Türkiye’ye gelmek istemeyen T.C. vatandaşlarıyla Avrupa’da bu zor sürecin üstesinden gelmeye çalışmaktadır.

Sayı 342’ye yükseldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurtdışında koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren T.C. vatandaşı sayısının 342 olduğunu dile getirdi.

105 sefer planlaması yapıldı

Yurtdışındaki T.C. vatandaşları için 72 ülkeye 105 yeni sefer planlaması yapıldığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, Ramazan ayı başlamadan önce vatandaşların Türkiye’ye getirilmesinin hedeflendiğini aktardı.

Son Güncelleme: 20.04.2020 18:05
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