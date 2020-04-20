Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türk sayısı kaç? Kaç Türk vatandaşı yurt dışında koronadan öldü? Sayı açıklandı

Koronavirüs sebebiyle binlerce insan yaşamını yitirdi ve 2 milyondan daha fazla kişi enfekte olmuştur. Türkiye’deyse önlemler çerçevesinde yurt dışındaki Türk vatandaşlar çeşitli yöntemlerle yurda getirilmiştir. Türkiye’ye gelmek istemeyen T.C. vatandaşlarıyla Avrupa’da bu zor sürecin üstesinden gelmeye çalışmaktadır.

Sayı 342’ye yükseldi

105 sefer planlaması yapıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurtdışında koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren T.C. vatandaşı sayısının 342 olduğunu dile getirdi.

Yurtdışındaki T.C. vatandaşları için 72 ülkeye 105 yeni sefer planlaması yapıldığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, Ramazan ayı başlamadan önce vatandaşların Türkiye’ye getirilmesinin hedeflendiğini aktardı.