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İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi sınav sonuçları sorgulama

AUZEF bahar dönemi sınav sonuçlarının belli olup olmadığı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki sınav sonuçları ne zaman belli olacak? Sonuçlar nereden öğrenilebiliyor?

18 Haziran 2020 Perşembe 02:30
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi sınav sonuçları sorgulama
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 İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi yani AUZEF sınav sonuçlarının belli olup olmadığı öğrenciler tarafından merak ediliyor. 17 Haziran günü açıklanması beklenen sınav sonuçları https://sinav.istanbul.edu.tr/SYS/Moduller/OgrenciIslemleri/index.php adresinden öğrenilebilecek.

AUZEF Nedir?


AUZEF yani İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, İstanbul Üniversitesi standardında eğitimleri açık öğretim ve uzaktan eğitim seçenekleri ile sunan bir üniversitedir. Üniversite ayrıca üniversiteden mezun olan ya da aynı anda üniversite okuyan kişilere sınavsız üniversite okuma imkanı da sağlamaktadır.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde 15 Lisans, 7 lisans tamamlama ve 15 önlisans bölüm mevcuttur. Bu bölümlerden ise bazıları uzaktan eğitim bazıları açık öğretim şeklinde sunulmaktadır.

AUZEG 2009 yılından beri uzaktan eğitim ile ve 2011 yılından beri açık öğretim ile öğrencilere eğitim vermektedir.


Son Güncelleme: 18.06.2020 02:30
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