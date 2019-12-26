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1101 nitelik kodu nedir? Personel alımı 1101 nitelik kodu özel şart anlamı

ÖSYM Tercih Kılavuzu başvuru ilanlarında yer alan 1101 nitelik kodu memur adayları tarafından araştırılıyor. İşte personel alımı 1101 nitelik kodu özel şart anlamı ve başvurulara ilişkin detaylar.

26 Aralık 2019 Perşembe 09:28
1101 nitelik kodu nedir? Personel alımı 1101 nitelik kodu özel şart anlamı

Türkiye’de kamu personeli olma hayaliyle yaşayan yüz binlerce kişi Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda ter dökmektedir. Binlerce kişinin tabii tutulduğu en kritik süreç ise ÖSYM’nin tercih kılavuzunu yayınlamasıyla başlamaktadır. Memur adaylarının atanmak istediği kadrolara dair nitelik kodları ve özel şartlar bulunuyor. Açılan yeni kadrolar ve ortaya çıkan yeni nitelik kodları memur adaylarının atanma süreci için büyük bir anlam ifade etmektedir.

Nitelik kodu nedir?

Kamu personeli olmak isteyen kişilerin ÖSYM tercih kılavuzunda bulunan kodlamalar arasında 1101 nitelik kodu da yer alıyor. Başvurularda adayların nitelik kodlarına dikkat etmesi başvurunun geçerli olması için büyük bir önem taşır. ÖSYM tercih kılavuzunda yayınlanan personel alım ilanları ve özel şartları göz önünde bulunduranız gerekir. Bu kod genellikle adayların cinsiyetine dikkat çeker. 1101 kodunun bulunduğu ilanlara yalnızca erkek adayların başvuruları alınır. Nitelik kodu 2001’den 4983’e kadar uzanırlar.

1101 özel şartı nedir?

1101 özel şartının yer aldığı kadrolara yalnızca erkek adaylar başvuru yapabilmektedir.

Son Güncelleme: 26.12.2019 09:28
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