1101 nitelik kodu nedir? Personel alımı 1101 nitelik kodu özel şart anlamı

Türkiye’de kamu personeli olma hayaliyle yaşayan yüz binlerce kişi Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda ter dökmektedir. Binlerce kişinin tabii tutulduğu en kritik süreç ise ÖSYM’nin tercih kılavuzunu yayınlamasıyla başlamaktadır. Memur adaylarının atanmak istediği kadrolara dair nitelik kodları ve özel şartlar bulunuyor. Açılan yeni kadrolar ve ortaya çıkan yeni nitelik kodları memur adaylarının atanma süreci için büyük bir anlam ifade etmektedir.
Nitelik kodu nedir?
1101 özel şartı nedir?
1101 özel şartının yer aldığı kadrolara yalnızca erkek adaylar başvuru yapabilmektedir.
Son Güncelleme: 26.12.2019 09:28