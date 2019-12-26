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15 tatil ne zaman başlayacak? Taktir teşekkür hesaplama ve 15 tatil tarihleri

Okullarda dönem sonunun yaklaşması ile birlikte öğrencileri tatil heyecanı sarmaya başladı. Öğrenciler 15 tatil ne zaman başlayacak, merak ediyor. İşte takdir teşekkür hesaplama ve 15 tatil tarihleri.

26 Aralık 2019 Perşembe 08:17
15 tatil ne zaman başlayacak? Taktir teşekkür hesaplama ve 15 tatil tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı her öğretim yılının başında olduğu gibi bu yılda, 2019-2020 eğitim öğretim yılı ders takvimini yayınlamıştı. Ancak bu yıl ara tatil uygulamasının hayata geçirilmesiyle takvimde değişiklikler yapıldı.

İlk ara tatil uygulamasına başlandı

Bu yıl ilk kez ilk ve ortaöğretimde ara tatil uygulaması yapıldı. Öğrenciler 18 Kasım tarihinde bir haftalık tatile gir. Ara tatil 22 Kasımda sona erdi ve öğrenciler 25 Kasım 2019 Pazartesi günü ders başı yaptı.

15 tatil ne zaman olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, okulların 20 Ocak 2020 tarihinde sömestr tatiline gireceği duyuruldu. 15 tatil, 20 Ocak 2020’de başlayacak ve 31 Ocak 2020 tarihinde sonlanacak.

3 Şubat 2020’de eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek.

19 Haziran 2020 tarihinde ise okullar kapanacak ve yaz tatili başlayacak.

Takdir ve teşekkür hesaplama

Milli Eğitim Bakanlığı, bir dönemde 5 günden fazla devamsızlığı olan öğrencilerin takdir ve teşekkür belgesi alamayacağını duyurdu.

Bunun dışında not ortalaması 70,00 ile 84,99 arasında olan öğrenciler teşekkür belgesi, 85,00 ve daha yukarı olanlar ise takdir belgesi almaya hak kazanacak.

Ayrıca ortaöğrenim süresi boyunca en az üç öğretim yılının bütün dönemlerinde takdir belgesi alan öğrencilerde, üstün başarı belgesi ile ödüllendirilecekler.

Son Güncelleme: 26.12.2019 08:18
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