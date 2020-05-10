18 Mart'ta atanan öğretmenler'den haksız kazanç ithamlarına tepki geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bugün Kanal 7 Başkent Kulisi programına konuk oldu. Programda eğitim camiası ile ilgili konuşmaların yapıldığı sürede konu 18 Marta atanan öğretmenlerin göreve ne zaman başlayacakları sorununa gelince Programın sunucusu Mehmet Acet bu konuda ki kendi düşüncelerini

"Yani benim kişisel görüşümü teyit eden sözler ifade ettiniz yani bir çalışmadan kazanç elde etmek haksız kazançtır" diyerek dile getirdi.

Bu açıklamadan sonra 18 Martta atanan öğretmenler programın sunucu Mehmet Acet için sosyal medya üzeriden tepki paylaşımları yapınca. Programın sunucusundan bir tepki çeken paylaşım daha geldi.

İşte tepki çeken o paylaşım ;

"Değerli ataması yapıldığı halde korona nedeniyle işbaşı yapamamış öğretmenler! Bir gün bile çalışmadan gelsin maaşlar diyorsanız bunun adı ‘haksız kazanç’ değil midir? Siz öğrencilerinize böyle mi örnek olacaksınız? İstediğiniz kadar kampanya yapın. Benim görüşüm bu."

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020, 18:37