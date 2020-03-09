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20 bin sözleşmeli öğretmen alımında son viraj! başvuru ekranı bugün açılıyor!

Milli eğitim bakanlığının 18 marta yapacağı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için tercih işlemleri bu gün başlıyor.Tercih yapmak isteyen öğretmen adayları 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda seçebilecek.İşte detaylar..

09 Mart 2020 Pazartesi 15:38
20 bin sözleşmeli öğretmen alımında son viraj! başvuru ekranı bugün açılıyor!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınacak olan sözleşmeli öğretmen atama tercihleri için başvuru süreci bugün başlıyor. MEB'in yayınladığı takvime göre sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 9 Mart 2020 tarihnde başlayacak ve 13 Mart 2020 tarihinde sona erecek. İşte sözleşmeli öğretmenlik atamaları hakkında merak edilen tüm detaylar.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı 2020 sözleşmeli öğretmenliğe başvuru ve atama kılavuzuna göre, atama tercihleri 9-13 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak.

BAŞVURU HANGİ ADRESTEN YAPILACAK ? 

Tercih yapmak isteyen öğretmen adayları ilkatama.meb.gov.tr adresine tc kimlik no ve diğer bilgileri ile giriş yapacabilecekler ve atama sonuçları 18 martta açıklanacak

TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYIN..

Son Güncelleme: 09.03.2020 15:45
Anahtar Kelimeler:
Sözleşmeli öğretmenliköğretmen Alımı
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