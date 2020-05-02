20 bin sözleşmeli öğretmen atama duyurusu, açıklanan branş ve kontenjanlar Haziran 2020

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen atamalarına ilişkin son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada Haziran 2020 döneminde 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru şartları paylaşıldı.

MEB tarafından yayınlanan sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin duyuru şöyle:

Başvuru şartları

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır.

Başvuruya İlişkin Genel Açıklamalar

1.Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak

başvuru, Ek-4 Takvim’de belirtilen süre içerisinde https://ilkatama.meb.gov.tr

adresinden elektronik başvuru formu doldurmak suretiyle yapılacaktır.

2. Adaylar başvuru sistemine e-devlet kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak giriş

yapacaklardır.

3. Başvuruda adaylar, Ek-2 Sözlü Sınav Merkezleri listesinde belirtilen 17 (on yedi) sınav merkezinin tamamını tercih edeceklerdir.

4. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana başvuruda

bulunabilecektir.

5. Başvuruya ilişkin kayıtların Ek-4 Takvim’de belirtilen tarihin son günü, gün sonu

itibarıyla (Saat 23:59:59) tamamlanması gerekmektedir.

6. Adayların başvuruda sisteme girdikleri iletişim bilgileri (cep telefonu, e-posta v.b),

herhangi bir problemle karşılaşıldığında adayla iletişim kurmak açısından büyük önem

arz ettiğinden, adayların bu bilgileri sisteme doğru ve eksiksiz girmeleri gerekmektedir.

7. Adaylar Elektronik Başvuru Formuna güncel fotoğraflarını yükleyeceklerdir.

8. KPSS puanları ile ilgili olarak;

8.1. Adaylar, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve

Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve

Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği

alanları bakımından KPSSP121 puan türünden; Almanca, Arapça, Fransızca ve

Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden; diğer alanlar bakımından ise KPSSP10

puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecektir. Bu kapsamda başvurular geçerli olan KPSS puan üstünlüğü esasına göre

değerlendirilecektir. Birden fazla sınava (2018 ve 2019) katılan adayların, yüksek

olan KPSS puanı başvuru formuna otomatik olarak yansıtılacaktır.

8.2. Beden Eğitimi ve İ.H.L. Meslek Dersleri alanlarında ilk defa 2019 Yılında

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı yapıldığından bu alanlarda

başvuruda bulunacak adayların 2018 KPSSP10 puanı ile 2019 KPSSP121 puan

türlerinin her ikisi de geçerli sayılacak ve belirtilen puan türlerinden yüksek olan

KPSS puanı başvuru formuna otomatik olarak yansıtılacaktır.

8.3. Beden Eğitimi ve İ.H.L. Meslek Dersleri alanlarında başvuruda bulunacak

adaylardan 2018 KPSSP10 puanı bulunup 2019 KPSSP121 puanı bulunmayanlar

2018 KPSSP10 puanı ile başvuruda bulunabileceklerdir.

9. Adayın Elektronik Başvuru Formunda seçmiş olduğu yükseköğretim programı, eğitim

fakültesi dışındaki bir program ise; onay ekranına “Pedagojik Formasyon Belgesi var

mı?” sorusu gelecektir. Belgesini ibraz eden adaylar için bu alanın işaretlenerek belge

tarih ve sayısının girilmesi zorunludur. Lisans diplomalarında “Pedagojik Formasyon

Görmüştür.” ifadesi bulunan adayların, öğrenimleri süresince kaç kredilik pedagojik formasyon dersi aldıklarını gösterir belgeyi mezun oldukları fakültelerden almaları ve

bu belgenin tarih ve sayısını girmeleri gerekmektedir.

10. Pedagojik formasyon eğitimini başarı ile tamamlayan ancak formasyon belgesi

düzenlenemeyenler, başarılı olduklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları yazının

tarih ve sayısını elektronik başvuru formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri

bölümüne girecektir. Pedagojik formasyon belgesi göreve başlama esnasında ibraz

edilmek zorundadır. Pedagojik formasyon belgesini ibraz edemeyenlerin ataması iptal

edilecektir.

11. Pedagojik formasyon belgesinde belge sayısının olmaması durumunda ekranda sayı

alanına “0” (sıfır) girilecektir.

12. Elektronik Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaktır.

13. Adaylardan başvuruda sağlık, askerlik ve adlî sicil durumlarına ilişkin belge

istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktır.

14. Başvuru tarihi itibarıyla askerlik için sevke tabi olanlar ile hâlen askerlik hizmetini yapmakta olan öğretmen adayları başvuruda bulunabilecektir. Bu adaylardan askerlik hizmetini yapmakta iken öğretmenliğe atananlar, hâlen askerde olduklarını ve

muhtemel terhis tarihlerini gösterir bir belgeyi en kısa süre içinde dilekçe ekinde

atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine gönderecekler ve terhis tarihini takip eden bir

ay içinde göreve başlatılacaklardır.

15. Elektronik Başvuru Formu haricinde veya süresi dışında yapılan, atama alanı ve mezun

olduğu yükseköğretim programı yanlış girilerek yapılan ön başvurular ile başvuru

şartlarını taşımadığı hâlde gerçeğe aykırı belgeyle ya da beyanda bulunarak, evrakta

tahrifat yaparak, gerçek durumunu gizleyerek yapılan başvurular ve buna bağlı

gerçekleştirilmiş tüm işlemler geçersiz sayılacaktır.

16. Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak başvuru süresi içinde oluşabilecek

durumlar ile uygulamaya yönelik açıklamalar Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr

intenet adresinde başvuru süresi içinde duyurulacaktır. Öğretmen adaylarının hak

kaybına uğramamaları bakımından bu açıklamaları takip etmeleri gerekmektedir.

Kontenjan dağılımı

Atama takvimi

Gündemde merak edilen tüm haberler için hemen Haberport mobil uygulamasını telefonuna indir! >>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Gündemde neler var merak ediyorsan, hadi, sen de Haberport’u Google News’te takip et! >>> Haberport Google Haberlere Abone ol!