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20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi yayınlandı – 20 bin Ek sözleşmeli öğretmen atama takvimi yayında

Milli eğitim bakanlığı tarafından açıklanan ek 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi yayınlandı. 20 bin ek sözleşmeli öğretmen atama ne zaman yapılacak ? 20 bin ek sözleşmeli öğretmen atama tercihler ne zaman başlıyor? Tüm detaylar haberimizde..

03 Nisan 2020 Cuma 17:58
20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi yayınlandı – 20 bin Ek sözleşmeli öğretmen atama takvimi yayında

Milli Eğitim Bakanlığı 18 mart tarihinde açıklanan 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarından sonra , ek 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağı müjdesini vermişti.

Yaklaşık 400 bin öğretmen adayı tarafından merakla beklenen 20 bin öğretmen atama takvimi milli eğitim bakanlığı tarafından açıklandı.

KILAVUZU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

2020 Haziran ayında yapılacak olan sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi (Ek-1) ile atama takvimi (Ek-4) için tıklayınız.

İŞTE ATAMA TAKVİMİ 

2020 HAZİRAN 20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI

Son Güncelleme: 03.04.2020 18:32
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