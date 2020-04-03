20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi yayınlandı – 20 bin Ek sözleşmeli öğretmen atama takvimi yayında

Milli Eğitim Bakanlığı 18 mart tarihinde açıklanan 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarından sonra , ek 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağı müjdesini vermişti.

Yaklaşık 400 bin öğretmen adayı tarafından merakla beklenen 20 bin öğretmen atama takvimi milli eğitim bakanlığı tarafından açıklandı.

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2020 Haziran ayında yapılacak olan sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi (Ek-1) ile atama takvimi (Ek-4) için tıklayınız.

2020 HAZİRAN 20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI