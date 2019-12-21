20 bin sözleşmeli öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanı

2020 yılında atama bekleyen binlerce öğretmen adayını sevindirecek haber geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, 2020 yılında 20 bin sözleşmeni öğretmen alımı yapılacağını açıkladı. Açıklamanın ardından adaylar alım şartlarını araştırmaya başladı.

20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Alımı Başvuruları Ne Zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular 6 – 10 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak.

20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Alımı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik esaslarına göre alım yapılacağını belirtildi. Başvurular Ek 1’de belirtilen alanlara göre kabul edilecek.

Sözleşmeli Öğretmen Alımı Başvuru Şartları

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesindeki esasları taşıyor olmak,

- Türk vatandaşı olmak,

- Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarının herhangi bir tanesini başarılı bir şekilde bitirmiş olmak,

- Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120 puan türlerinden 50 veya üzerinde puan almak,

- Devlet memurluğundan ihlal gerektirecek bir ceza almamış olmak,

Başvurular Nasıl Yapılacak?

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvuruları https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden yapılacak. Başvurularda Ek 2 sözlü Sınav Merkezleri listesinde yer alan 17 sınav merkezinin tercih edilmesi gerekmektedir. Başvuruların onayı il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılacak.

Mezuniyeti pek çok alana kaynak teşkil eden kişiler, sadece bir alana başvuruda KPSS puanlarıyla ilgili olarak Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği alanları bakımından KPSSP121 puan türünden, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden, diğer alanlara ise KPSSP10 puan türünden en az 50 veya üzerinde puan alan kişiler başvuru yapabilecek. Başvurular geçerli sayılan KPSS puan türünden yapılacak.

Başvurular İçin Gereken Belgeler

Beden Eğitimi ve İ.H.L Meslek Dersleri’nden başvuru yapacak olan kişilerin 2018 yılında düzenlenen KPSSP10 puan türünden gereken puanı alması gerekmektedir.

- Diploma

- Formasyon eğitiminin başarıyla tamamlandığına dair belge

- Talim ve Terbiye Kurulu kararına göre Felsefe bölümü mezunlarının 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji bölümü mezunlarının 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji adlığını belirten belgenin aslı ya da fotokopisi,

- Başvurularda adayların sağlık, askerlik ve adli sicil belgesi istenmeyecektir. Bu belgeler Elektronik Başvuru Formunda alınacaktır.

Sözlü Sınavlar

Sözlü sınava alınacak öğretmen adayları ilgili yönetmelikteki Öğretmen Sözlü sınav Aday Değerlendirme Formu üzerinden yapılan sınavlarda, sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

Adaylar sözlü sınavlarda eğitim bilimleri, genel kültür gibi konulardan sorumlu olacak. Adayların sözlü sınavlardan 60 ve üzerinde puan alması gerekmektedir. Sözlü sınav sonuçlarına http://www.meb.gov.tr adresinden bakılabilecek.

Tercihler

Sözlü sınavda 60 ya da üzerinde puan alan kişiler maksimum 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Tercihler il veya ilçe eğitim müdürlükleri tarafından onaylanacak. Tercihlerde atanamayan kişilerden 9.5.2 seçeneğini seçen kişiler, ilan edilen kontenjanlardan ihtiyaç olan eğitim kurumlarının bilgisayar kurasıyla değerlendirilecek.

Ataması Yapılan Kişiler

Atama sonuçları https://personel.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Sözleşmeli öğretmen olarak atanan kişilerden bazı belgeler istenecektir. Bu belgeler şunlardır:

- Vesikalık fotoğraf (6 adet),

- Mal bildirimi,

- Elektronik Başvuru Formunun onaylı öneği,

- Sağlık raporu,

- Adli Sicil Kaydı

20 bin Sözleşmeli Öğretmen Alımı Branş Dağılımı ve Kontenjanlar İÇİN TIKLAYIN.