20 Bin Sözleşmeli öğretmen ataması illere göre kontenjanlar

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2020 öğretmen atama duyurusuna göre atanacak olan 20.000 sözleşmeli öğretmenin hangi illere atanacağı belli oldu. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderdiği kadro yazısına göre en çok atama doğu illerine yapılacak.

Hangi ile kaç öğretmen atanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 18 Mart 2020 tarihinde 20.000 öğretmenin ataması yapılacak. Cumhurbaşkanlığı karanamesine göre il ve öğretmen ataması şu şekilde:

Adıyaman 693, Ağrı 925, Ardahan 128, Batman 786, Bingöl 344, Bitlis 442, Diyarbakır 1.317, Elazığ 397,Erzincan 181, Erzurum 683, Gaziantep 2.470, Hatay 1.914, Hakkari 486, Kars 415, Malatya 263, Mardin 999, Muş 676, Siirt 499, Tunceli 96, Şanlıurfa 3.333, Van 1.607, Şınak 885, Iğdır 243, Kilis 213.

Öğretmenlerin maaşları

Sözleşmeli öğretmenlerin 2020 yılı için alacakları sözleşme ücreti hem yeni atanan hem de hala görev yapan sözleşmeli öğretmenler için geçerlidir.

Cumhurbaşkanlığı karanamesine göre brüt sözleşme ücretleri:

Hizmet yılı 5 yıldan az olanlar 4.089 TL

Hizmet yılı 5-10 yıl olanlar 4.187 TL

Hizmet yılı 10.15 yıl olanlar 4.276 TL

Hizmet yılı 15-20 olanlar 4.825 TL

Hizmet yılı 20’den fazla olanlar 5.011 TL