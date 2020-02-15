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2017, 2018, 2019 Sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarında çıkmış sorular - Son üç yılda sorulan sözlü sınav soruları

Öğretmen atamalarında adaylar sözlü mülakatlara alınmaktadır. Sözlü mülakatlara girecek öğretmen adayları son üç yılda sözlü mülakatlarda sorulan soruları araştırmaya başladı. İşte 2017, 2018, 2019 sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarında çıkmış sorular…

15 Şubat 2020 Cumartesi 16:40
2017, 2018, 2019 Sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarında çıkmış sorular - Son üç yılda sorulan sözlü sınav soruları

2020 yılındaki sözleşmeli öğretmen atamaları için mülakatlar başladı. Sözleşmeli öğretmen atamalarında sözlü mülakatlar 5 – 22 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak. Sözlü mülakatlarda adaylara bazı sorular sorulmaktadır.

Sözlü mülakatlara girecek öğretmen adayları daha önce mülakatlarda sorulan soruları araştırmaya başladı. Öğretmen atama mülakatlarında benzer soruların sorulduğu söylenmektedir. Öğretmen adayları için son 3 senede mülakatlarda sorulan soruları derledik.

2017 Sözlü Mülakat Soruları

- Eğitimde teknolojiyi kullanmanın yararları nelerdir?

- Disiplinler arası eğitimi branşınıza göre uygulayın.

- Etkili okuldan ne anlıyorsunuz?

- Disiplin size neler çağrıştırmaktadır?

- Derslerde öğrencinin dikkatini çekmek için neler yaparsınız?

- Teknoloji ve öğretmen ilişkisi hakkındaki görüşleriniz.

- Öğretmenlik mesleğini neden seçtiniz?

- “Gelişim birbirini etkileyen süreçtir” cümlesinden ne anlıyorsunuz?

- Hizmet içi eğitimi gerekli görüyor musunuz?

- Teknolojinin olumlu yönleri nelerdir?

- Teknolojinin çocukları hazıra alıştırması hakkında ne düşünüyorsunuz?

-  Bilgi doğurtmaca tekniğini açıklayınız.

- EBA ve FATİH projesi hakkındaki düşünceleriniz neler?

- Oyunların çocuk gelişimindeki etkileri nelerdir?

- Soktarik tartışma nedir?

- Eğitimde hiçbir aileye zümreye imtiyaz tanınamaz sözünü açıklayınız.

2018 Sözlü Mülakat Soruları

-

Çoklu zeka kuramı nedir?

- Ktab-ı Bahriye’nin yazarı kimdir?

- Siber zorbalık nedir?

- Sunuş yöntemiyle öğrenme nedir?

- Dünyanın en uzun nehri hangisidir?

- Sınıf tarafından dışlanmış öğrenciye nasıl yaklaşılmalıdır?

- İlk Atom bombası nereye atıldı?

- Edim nedir?

- Derslerde kullanılacak olan işitsel materyaller nelerdir?

- Kapadokya hangi 2 dağın püskürttüğü volkanlardan oluşmuştur?

- Kaynaştırma eğitiminin olumlu ve olumsuz yanlarını açıklayınız.

- Afrinin önemi nedir?

- İnteraktif öğretim nedir?

- Eğitsel oyunun yararları nelerdir?

- Eğitimde ekonomiklik ilkesini açıklayınız.

- Yaratıcılık size göre nedir?

- Öğretmenlik mesleğini diğer mesleklerden ayıran özellik nedir?

2019 Sözlü Mülakat Soruları

- Siber zorbalık nedir?

- Öğretmenlerin nasıl giyinmesi gerekir?

- Akran zorbalığı nedir?

- İstanbul’da son yapılan köprünün adı nedir?

- MEB’in 2023 projesinin tam ismi nedir?

- Sınıf tekrarı yapılmasını gerektiren durumlar nelerdir?

- Bir öğrenci saygısızlık yaparsa nasıl tepki verirsiniz?

- Yaratıcı düşünme nedir?

- NBA’de All Star’a katılan ilk Türk basketbolcu kimdir?

- Yazıyı kim icat etmiştir?

- Akıllı tahta ve projeksiyon cihazının arasındaki farklar nelerdir?

- 3 Mart 1924 tarihinde eğitimi tek bir çatı altında birleştiren kanun hangisidir?

- Kalabalık bir sınıfta kontrolü nasıl sağlarsınız?

- Çoklu zeka kuramına göre sınıfta kullanılacak araç ve gereçler nelerdir?

- Öğretmenlik mesleğinin diğer mesleklerden farkı nedir?

- Hologram nedir?

- Öğrenci ürün dosyası nedir?

Son Güncelleme: 15.02.2020 16:40
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