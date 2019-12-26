2019 Yks'de en başarılı liseler hangisi oldu? 2019 YKS Liselerin YKS başarı sıralaması belli oldu!

2019 yılında YKS sınavına 164 bin 694 özel lise mezunu başvurdu. Başvuru yapanların arasından 43 bin 426 öğrenci lisans programlarına yerleşti. Üniversitelere en fazla öğrenci yerleştiren liselerde belli oldu.

Üniversitelere en çok öğrenci yerleştiren liseler

2019 YKS verilerinin açıklanmasının ardından üniversitelere en çok öğrenci yerleştiren liselerde belli oldu. Açıklanan bilgilere göre İstanbul Galatasaray Lisesi ve Ankara Fen Lisesi en başarılı liseler arasında yerini aldı.

Liselerin üniversite başarıları belli oldu

En başarılı liseler arasında ilk sırayı Ted Koleji aldı. Kolejin her 4 öğrencisinden biri lisans programına yerleşme başarısı gösterdi. Ted Kolejinin lisans programlarına öğrenci yerleştirme oranı ise %90 olarak açıklandı.

YKS’de üniversiteye yerleşme oranları göz önünde bulundurulduğunda en başarılı liseler özel kolejler oldu. Özel liselerden mezun olup bir lisans programına yerleşme oranı %58.1 oldu.

Kolej liselerinden mezun olan 7 bin 838 öğrenci YKS’ye başvurdu. Adaylardan 4 bin 561’i lisans programına yerleşmeyi başardı.

Özel fen liseleri ikinci sırada

Bu yıl özel fen liselerinden mezun olan 41 bin 201 adayın 20 bin 361’i üniversite sınavında başarılı oldu. Lisans programlarına yerleşme oranı ise %49.4 oldu. Yani her 2 öğrenciden biri bir lisans programına yerleşti.

Özel Anadolu liselerinin başarı oranı

YKS’ye başvuran özel Anadolu isesi mezunlarının sayısı 639 bin 16. Bu adaylardan 180 bin 988’i lisans programlarına yerleşmeye hak kazandı. Yani 4 öğrenciden biri üniversiteli oldu. Özel Anadolu Lisesi yerleştirme başarısı ise %28.3 olarak açıklandı.

Meslek liseleri

Meslek liselerinde eğitimini tamamlayan 544 bin 65 mezun bu yıl YKS’ye başvurdu. Bu mezunlardan 224 bin 937’i lisans programına yerleşti. Meslek liselerinin yerleştirme başarı oranı ise %4.5. 22 öğrenciden biri üniversiteli oldu.