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2020 AÖF Bahar Dönemi Sınavları Ne Zaman Bitiyor?

2020 AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman bitiyor? Açıköğretim öğrencileri de bu yıl salgın nedeniyle online sistem üzerinden sınavlara girecek. Sınavların ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği merak ediliyor. AÖF bahar dönemi sınavları ile ilgili yönerge yayımladı.

24 Haziran 2020 Çarşamba 18:08
2020 AÖF Bahar Dönemi Sınavları Ne Zaman Bitiyor?
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2020 AÖF Final Sınavları Ne Zaman Bitiyor?

Açıköğretim okuyan öğrenciler AÖF bahar dönemi final sınavlarının ne zaman gerçekleşeceğini ve ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Açıktan eğitimini tamamlayan binlerce öğrenci sınavların başlama tarihi ile bitiş tarihini araştırıyor.

AÖF final sınavları 24 Haziran 2020 tarihi itibariyle başladı ve 8 Temmuz 2020 tarihine kadar devam edecek. Final sınavlarının nasıl gerçekleşeceği merak ediliyor. Salgın nedeniyle bütün sınavlar online sistem üzerinden yapılmaktadır. AÖF final sınavları bugün başladı ve 8 Temmuza kadar devam edecek.

AÖF Online Sınavı Nasıl Olacak?

Salgın nedeniyle AÖF sınavları da online olacak. Sınav ile ilgili tüm detaylar www.anadolu.edu.tr adresinde yer almaktadır. Edu uzantılı adresiniz, kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yaptıktan sonra sınavına girmek zorunda olduğunuz, aldığınız dersleri sistemde görebilirsiniz. Derslerle ilgili AÖF tarafından sınav yönergesi yayımlanmıştır. Bu yönergeye göre sınavların süresi 30 dakikadır. Her ders için bu süre geçerlidir. Soru sayısı da 20 olarak belirlenmiştir.

Sınavlar 24 Haziran ile 8 Temmuz arasında aktif şekilde duracaktır. 8 Temmuz saat 23.59 a kadar sınavlarınızı tamamlamanız gerekmektedir. Sorumlu olduğunuz derslerin sınavını başlatmak için yönergeyi okudum ve kabul ediyorum kısmını işaretlemeniz gerekmektedir. Daha sonra sınavı başlat kısmına tıklayarak sınava başlayabilirsiniz. Sınava başlamak istemiyorsanız geri dönmek için vazgeç ve ders listesine dön kısmını seçebilirsiniz.


Sınavı başlattığınız zaman size 30 dakika verilir. 30 dakika içerisinde 20 sorudan oluşan sınavınızı tamamlamanız gerekmektedir. Sınav sırasında başka bir cihazdan tekrar giriş yapamazsınız. Anormal aktivite yazar ve oturumunuz sonlandırılır. Sınavı başlattıktan sonra şıkları işaretlemeniz gerekli. Boş bırakmak istediğiniz soru için boş bırakmak istiyorum kısmını tıklamanız gerekmektedir. Soruyu onayla ve sonraki soruya geç derseniz bir daha o soruya dönemezsiniz. Soruyu onaylamadan önce şıklarda değişiklik yapabilirsiniz ancak onayladıktan sonra yapamazsınız.

Sınava girdiğiniz zaman soruyu görme, sonraki soruya geçme işlemleri dışında bir işlem yaptığınızda anormal aktivite olarak algılanır ve oturumunuz sonlandırılır. Sınavınız sonlandırılırsa bir daha o sınava giremezsiniz. Bu nedenle bilgisayar üzerinden veya giriş yaptığınız cihaz üzerinden farklı bir işlem yapmayınız. Sayfayı yenileme işlemi bile sınavınızı sonlandırmaktadır. Sorularla ilgili işlem yaptığınız zaman bir sıkıntı yaşamazsınız.

Sistem üzerinden sınavı başlat kısmına bastığınız zaman sınav tam ekran olacaktır. Tam ekran kısmından çıktığını an oturumunuz sonlandırılır. Elektrik kesintisi veya intenet kesintisi olduğu zaman farklı bir yerde sınava tekrar girebilirsiniz. Sınav süresi biterse sınavınız otomatik olarak tamamlanmaktadır. Süre içerisinde yaptığınız işlemler geçerli olacaktır. 20 sorudan oluşan sınavlar yapılacaktır ve 30 dakika süre verilecektir. Yanlış cevaplar doğruları götürebilir bu nedenle bilmediğiniz soruları boş bırakmanız daha iyi olacaktır. Hesap makinesi kullanabilirsiniz ancak bazı kullanım yerleri yasaklanmıştır. Bu nedenle sistem açıkken çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çalıştığınız bir sınav yanlış bir tıklama sonucu sonlandırılabilir.

Sınavlar Kişiye Özel

Sınavlar her kişiye özel şekilde hazırlanmıştır. Online sınavlarda kopa olmaması, yalnız olarak sınavın çözülmesi ve kişilerden destek alınmaması için bu karar verilmiştir. Herkes kendine özel soruları çözmek zorundadır ve başkası tarafından bu sorular görülürse, başka bir yerlerde yayınlanır ve kopyalanırsa bu durumdan kişi sorumludur. Bu sorumluluğa uymayanların sınavları geçersiz sayılacaktır.

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan Açık öğretim sınavlarının kişiye özel olması, kişilerin tek başına sınavları çözmesi için alınan bir önlemdir. Soruların kopyalanması, görüntüsünün alınması, sosyal medyada yayınlanması, başka birileri tarafından kullanılması kesinlikle yasaktır ve bu yasağa uymayanların sınavı geçersiz sayılacak, yasal işlem başlatılacaktır. Kişiye özel olması nedeniyle tespit edilmesi durumunda suçlanacak tek bir kişi olacaktır. Bu kişi hakkında yasal işlem başlatılacak ve gereken cezanın verilmesi sağlanacaktır. Sınavlar Anadolu Üniversitesi resmi intenet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Açık öğretim okuyanların gireceği online sınavlar kişiye özel hazırlanmıştır. Sınavlar 24 Haziran tarihinde başladı ve 8 Temmuz tarihinde sona erecektir.


Son Güncelleme: 24.06.2020 18:08
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