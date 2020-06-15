2020 DGS başvuru tarihleri belli oldu

İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler, DGS başvuru tarihleri açıklandı. Dikey Geçiş Sınavları başvuruları başladı. ÖSYM sınav takvimini açıkladı. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimi Dikey Geçiş Sınavı 09 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak.

Dikey Geçiş Sınav başvuruları 09 - 17 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru tarihi ise 3 Temmuz olarak belirlendi. Başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr intenet adresinden yapılabilecek.

DGS Başvuru Ücreti

DGS başvuruları için ücret 130,00 TL olarak belirlendi, geç başvurular için ücretler ise 195 TL şeklinde olacak.

DGS Ücretleri Hangi Bankaya Yatırılacak?

- Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve intenet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

-Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve intenet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

-Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve intenet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

-Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve intenet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

-Halkbank ATM, intenet bankacılığı ve şubeler

-ING Bank'ın tüm şubeleri ve intenet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

-Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

-Ziraat Bankası sadece intenet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)