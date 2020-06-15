İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
111226
ALTIN
378.913
DOLAR
6.8404
STERLİN
8.6262
EURO
7.7046
MSB bedelli askerler için alınan son dakika kararını açıkladı
Son Dakika
MSB bedelli askerler için alınan...
Koronavirüs aşısında son dakika gelişmesi! İşe yararsa seri üretime geçecek
İşe yararsa seri üretime geçecek
Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısındaki ilk 11'i belli oldu!
Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısındaki ilk 11'i...
Korona virüsün en çok etkilediği kan grubu belli oldu
Son Dakika
Korona virüsün en çok etkilediği...

2020 DGS başvuru tarihleri belli oldu

İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen kişiler, DGS başvuru tarihleri ne zaman diye araştırıyordu. Dikey Geçiş Sınavı’nın başvuru tarihleri belli oldu

15 Haziran 2020 Pazartesi 13:05
2020 DGS başvuru tarihleri belli oldu
Takip Et:

İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler, DGS başvuru tarihleri açıklandı. Dikey Geçiş Sınavları başvuruları başladı. ÖSYM sınav takvimini açıkladı. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimi Dikey Geçiş Sınavı 09 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak.

Dikey Geçiş Sınav başvuruları 09 - 17 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru tarihi ise 3 Temmuz olarak belirlendi. Başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr intenet adresinden yapılabilecek.

DGS Başvuru Ücreti

DGS başvuruları için ücret 130,00 TL olarak belirlendi, geç başvurular için ücretler ise 195 TL şeklinde olacak.

DGS Ücretleri Hangi Bankaya Yatırılacak?

- Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve intenet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

-Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve intenet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)


-Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve intenet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

-Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve intenet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

-Halkbank ATM, intenet bankacılığı ve şubeler

-ING Bank'ın tüm şubeleri ve intenet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

-Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

-Ziraat Bankası sadece intenet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)


Son Güncelleme: 15.06.2020 13:58
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Selçuk LGS sınavı hakkında konuştu
Bakan Selçuk LGS sınavı hakkında konuştu
MEB YKS öncesi online deneme sınavlarına devam ediyor
MEB YKS öncesi online deneme sınavlarına devam ediyor
2020 yılı Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim KPSS tarihleri açıklandı! Başvuru tarihleri belli oldu
2020 yılı Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim KPSS tarihleri açıklandı! Başvuru tarihleri belli oldu
Bakan Selçuk seminerler hakkında açıklama yaptı
Bakan Selçuk seminerler hakkında açıklama yaptı
YKS giriş belgeleri yayınlandı
YKS giriş belgeleri yayınlandı
2020 AÖL sınav tarihleri belli oldu!
2020 AÖL sınav tarihleri belli oldu!

Popüler Haberler

Bimde satılan indirimli Tefal düdüklü tencere 2020 kullanlardan yorumlar
ŞOK Market 10 Haziran 2020 Aktüel indirimli ürünler kataloğu
A101 11 / 17 Haziran 2020 Haftası Aktüel indirimli ürünler kataloğu
Bim'de satılan philips epilasyon cihazı yorumları
Günlük Burç Yorumları 3 Haziran 2020 Çarşamba Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
A101 aktüel 4 - 10 Haziran 2020 indirimli ürünler kataloğu
BİM haftanın indirimli ürünler kataloğu 2 Haziran 2020
Günlük Burç Yorumları 2 Haziran 2020 Salı Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 1 Haziran 2020 Pazartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 31 Mayıs 2020 Pazar Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Güldür Güldür Show oyuncuları karakter ve gerçek isimleri nelerdir?
Ramazan Bayramı kredi kampanyaları en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranları hangi bankada?
Ziraat Bankasından seralara faizsiz kredi şartları ve kredi başvuru belgeleri
1 Milyon Yazılımcı projesi nedir, başvuru nasıl yapılır? BTK Akademi başvuru ekranı ve eğitim süreci
Survivor Ersin yeni köpeğinin adını ne koydu? Köpeğine isim buldu mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.