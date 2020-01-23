2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) başvuru kılavuzu yayınlandı!

2020 yılında devlet kurumlarında personel olarak görev almak isteyen engelli vatandaşların puan alması gereken Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı için beklenen başvuru kılavuzu resmi olarak yayınlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının yayınladığı resmi duyuru ile sınav başvuru ve giriş süreciyle ilgili olarak adaylara çeşitli bilgilendirmeler de yapılmış oldu.

Engelli vatandaşların devlet kurumlarında çalışmak üzere puan almak için girecekleri EKPSS, 2020 yılında 26 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek. Adaylar sınava katılmak için başvurularını dilerlerse ÖSYM Başvuru Merkezleri'nden ya da kişisel olarak 24 Ocak 2020'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirebilecekler.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgileri ÖSYM'nin resmi web sitesinde yayımlanan 2020-EKPSS Kılavuzu'nda görüntüleyebilmek mümkün.