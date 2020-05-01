2020 KPSS puan türleri nelerdir? 2020 KPSS Lisans Ortaöğretim Ön lisans KPSS A Grubu KPSS DHBT KPSS Eğitim Bilimleri ve KPSS ÖABT puan türleri nelerdir?

Kamu Personeli Seçme Sınav ÖSYM tarafından bazı gruplar için iki senede bir olacak şekilde yapılmaktadır. Bazı gruplar için her yıl düzenlenen KPSS, kamu kurumlarındaki kadro, unvan ve pozisyonlar için bir ön eleme gerçekleştirmek için yapılmaktadır. KPSS sınavına her sene mezuniyet durumlarına göre binlerce aday girmektedir. Adayların bazıları kamu kurumlarındaki A Grubu meslekler için, bir kısmı ise doğrudan öğretmenlik için sınavdaki oturumlara girmektedir.

KPSS ÖABT Nedir?

ÖSYM bazı gruplar için her sene düzenli olarak KPSS sınavı yapmaktadır. Bu ayrımda tek yıl çift yıl ayrımı esas alınmaktadır. 2020 yılı çift yıllar kapsamında olduğu için bu sene her grup için sınav yapılacak. Bu yıl yapılacak olan KPSS sınavının oturumları şu şekildedir:

- KPSS KPSS A Grubu Sınavı

- KPSS B Grubu Sınavları

- KPSS Ortaöğretim sınavı

- KPSS Ön Lisans sınavı

- KPSS Lisans sınavı

- KPSS Öğretmenlik Sınavları

- KPSS Eğitim Bilimleri sınavı

- KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ÖABT sınavı

- KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi DHBT

- KPSS DHBT - 1

- KPSS DHBT – 2

KPSS Puan Türleri Nelerdir?

KPSS sınavına girecek olan adayların puanları alanlarına bağlı olarak farklı şekilde hesaplanmaktadır.

KPSS Lisans Puan Türleri Nelerdir?

KPSS lisans oturumunda girecek olan adaylar için hesaplanan puan türleri ve test ağırlığı aşağıdaki gibidir:

KPSS P1: Genel Yetenek %70, Genel Kültür %30

KPSS P2: Genel Yetenek %60, Genel Kültür %40

KPSS P3: Genel Yetenek %50, Genel Kültür %50

KPSS Ön Lisans Puan Türleri

KPSS P93 genel Yetenek %50, Genel Kültür %50.

KPSS Ortaöğretim Puan Türü

KPSS P94 Genel Kültür %50, Genel Yetenek %50.

KPSS Öğretmenlik Sınavı Puan Türleri

KPSS P10: Genel Yetenek %30, Genel Kültür %30, Eğitim Bilimleri %40,

KPSS P120: Genel Yetenek %15, Genel Kültür %15, Eğitim Bilimleri %20, YDS %50

KPSS P121: Genel Yetenek %15, Genel Kültür %15, Eğitim Bilimleri %20, ÖABT %50.

KPSS DHBT Puan Türleri

KPSS P122 (Lise): Genel Yetenek %15, Genel Kültür %15, DHBT 1 %30, DHBT 2 %40

KPSS P123 (Ön Lisans): Genel Yetenek %15, Genel Kültür %15, DHBT 1 %30, DHBT 2 %40

KPSS P124 (Lisans): Genel Yetenek %15, Genel Kültür %15, DHBT 1 %30, DHBT 2 %40.

Kamu personellerini yakından ilgilendiren tüm haberlerden dünya basınında olup bitenlere kadar tüm haberler burada ve anında telefonunda! Mobil uygulamamızı şimdi indir!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Sağlıktan ekonomiye, merak ettiğin tüm haberleri şimdi Haberport Facebook grubundan da takip etmek için TIKLA! >>>Haberport Facebook Grubunda Sen de Yerini Al!