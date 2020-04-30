2020 LGS yeni sınav tarihi belli oldu mu? LGS 2020 ne zaman?

Yeni tip Koronavirüsü salgını nedeniyle okulların kapanmasının ardından sınav takvimlerinde de değişiklikler yapılıyor. Normal sınav takvimine göre 7 Haziran’da yapılacak olan LGS’nin tarihi değişebilir.

Geçtiğimiz günler Milli Eğitim Bakanlığı, LGS ve YKS’de ikinci dönem konularının sorulmayacağını yalnızca birinci dönem konularının sorulacağını açıklamıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada 2020 LGS YKS ile ilgili sınav tarihlerinin değişebileceğini henüz bir şey söylenemeyeceğini ifade etti. LGS’nin ertelenmesi halinde 14 ,21 ,28 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacağı düşünülüyor. Konu ile ilgi henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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