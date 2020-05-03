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2020 MEB EBA canlı ders öğrenci giriş saatleri

Koronavirüs salgınından dolayı okullara ara verilmesinin ardından uzaktan eğitime geçen Milli Eğitim Bakanlığı EBA sistemini geliştirdi. Vatandaşlarımız 2020 MEB EBA canlı ders öğrenci giriş saatlerini merak ediyor. İşte detaylar…

03 Mayıs 2020 Pazar 23:34
2020 MEB EBA canlı ders öğrenci giriş saatleri

Vatandaşlarımız EBA online eğitim sistemine ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin giriş çıkış saatlerini merak ediyor. 2020 MEB EBA canlı ders öğrenci giriş saatleri belli oldu. İşte detaylar…

Anneler, babalar ve öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlı tarafında geliştirilen EBA online ders sisteminin giriş ve çıkış saatlerini merak ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin EBA giriş çıkış saatleri belli oldu. EBA ders giriş çıkış saatleri güncellendi. Güncellemeler www.eba.gov.tr adresi üzerinden vatandaşlarımızla paylaşıldı.

EBA canlı ders sisteminde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin giriş çıkış saatleri değişiklik göstermektedir. Dersler sabah saat 08:00’da başlamakta ve akşam saat 22:00’da bitmektedir. Sistemde yoğunluk ve aksaklık yaşanmaması için dersler güne yayıldı.

EBA canlı ders sisteminde canlı ders çizelgesi yayınlandı. Saatlerin güncellenmesiyle yeni saatlere geçiş 30 Nisan 2020 tarihinden itibaren uygulanmaya konulacak.

İşte EBA İlkokul, Ortaokul, Lise Canlı Ders Saatleri

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Son Güncelleme: 03.05.2020 23:34
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