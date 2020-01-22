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2020 MEB EKYS için başvuru kılavuzu resmi olarak yayınlandı. (Müdür-Müdür Yardımcılığı Başvuruları)

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 yılı için yönetici seçme sınavı (EKYS) başvuru kılavuzu resmi olarak yayınlandı. Kılavuzun yayınlanmasıyla beraber başvurular da resmi olarak başladı. MEB EKYS duyurusu ve başvuru ekranı adaylarla paylaşıldı.

22 Ocak 2020 Çarşamba 16:36
2020 MEB EKYS için başvuru kılavuzu resmi olarak yayınlandı. (Müdür-Müdür Yardımcılığı Başvuruları)

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2020-MEB-EKYS) için başvuru kılavuzu resmi olarak yayınlandı. Adaylarla kılavuzun paylaşılmasının ardından başvuru işlemleri de resmi olarak aktifhale getirildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayla netleşen bilgiler kapsamında adaylar sınav süreci ile ilgili detaylı bilgiyi de öğrenmiş oldu.

2020 MEB EKYS Başvurusu

Yayınlanan duyuruya göre 2020 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2020-MEB-EKYS) 15 Mart'ta gerçekleştirilecek ve adaylar sınava başvurularını 22-30 Ocak tarihleri arasında yapacaklar. Adayların başvuru işlemleri intenet üzerinden ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya https://ais.osym.gov.tr ekranından gerçekleştirilebilecek.

Sınava ilişkin çeşitli detaylar ÖSYM tarafından paylaşılan 2020-MEB-EKYS kılavuzunda yer aldı. Kılavuza göre sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 150 dakika süre verilecek. Saat 10:00'dan itibaren sınav binalarına giriş yapamayacaklar.

Sınava dair duyuru, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, başvurular öncesinde yayınlanacak ve ilan ile sınav hakkında başvuru koşulları detaylı bir şekilde paylaşılacak. Sınavlara giriş koşullarını taşımayan ancak sınava girip başarılı olan adaylar MEB tarafından atanamayacaklar. Temel şartlardan birisi ise adayların Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olması.

2020 MEB EKYS Başvuru Ücretleri Nerelerden Ödenebilir:

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve intenet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve intenet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve intenet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Halkbank ATM, intenet bankacılığı ve şubeler;

Ziraat Bankası sadece intenet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);

ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

Son Güncelleme: 22.01.2020 16:36
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