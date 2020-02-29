2020 MEB Öğretmen adaylarının adaylık kaldırma sınav tarihi açıklandı!

İlk kez öğretmenliğe alınmış olan vatandaşlar, aday öğretmen olarak görev yapmaktadır. Adaylığın kaldırılması için yazılı sınav yapılmakla birlikte sözleşmeli veya kadrolu fark etmeksizin öğretmenler mesleğe giriş yaptığı ilk 1 yıl aday olarak istihdam edilmektedir. Yazılı sınavda başarılı olan öğretmenlerin adaylıkları kalkar.

Sınav ayrıntıları ortaya çıktı

Adaylık aldırma sınavı için öğretmenlerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek yoktur. Sınava girecek olan adaylar MEB tarafından tespit edilir. Sınava katılamayacak olan adaylar yazılı olarak mazeretlerini bildirmelidir. Askerlik, doğum gibi çeşitli sebeplerle sınava girmemeniz mümkündür. Sınava girmemiş olan kişiler görevlerine başladıktan sonra düzenlenecek olan ilk sınava girecektir.

Sınav, 25 Nisan 2020 günü saat 10.00’da düzenlenecek. Sınav tek oturum şeklinde yapılmakla birlikte 81 il merkezinde düzenlenecektir. Sınava girmek isteyen adaylar 120 TL sınav ücretini ödeyecekler ve ücretler 11-23 Mart 2020 tarihleri arasında yatırılacaktır. Ödemeler bütün bankalardan ve ÖSYM ödeme sisteminden yapılabilmektedir.