2020 MEB Yarıyıl Eş Durumu ve Sağlık mazeret tayini başvuru tarihleri

Öğretmenlerin merakla beklediği mazeret tayini tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin il içi ve iller arasında aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişiklikleri, yönetmelik hükümleri doğrultusunda eş tayinleri yapılacak.

652 sayılı Kanun Hükmünde Karanamenin Ek 4. Maddesi kapsamında sözleşmeli olarak görev yapan ve 3 yılı doldurup kadrolu öğretmenlerinde dahil olacağı mazeret tayinleri 2 Ocak tarihinde yapılacak.

Tayin için mazeretler ise şunlardır;

Sağlık mazeretine bağlı yer değiştirmeler

Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmeler

Can güvenliği mazeretine bağlı yer değiştirmeler

Engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeler

Diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler

Eşi veya çocuğu ölenler, eş veya çocuklarının ölüm tarihinden itibaren bir yıl içinde istedikleri yere tayin isteyebilir. Eşi emekli olanlar, eşinin emekliye ayrılış tarihinden itibaren bir yıl içinde eşlerinin ikamet ettiği yere tayin isteyebilir. Terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumun ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, başkaca herhangi bir şart aranmaksızın istedikleri yere tayin isteyebilir. Hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen çocukları ile kardeşleri olanlar, memuriyet mahalli dışında resmi veya özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi şartıyla, söz konusu kurumların bulunduğu yere tayin isteyebilir.

Öğretmenlerin mazeret tayinleri için gereken durumlar ise şu şekildedir.

Yukarıda belirtilenlerden istenen belgeler ise şu şekildedir:

A bendi kapsamında başvuranlardan eşi veya çocuğunun vefatını gösterir belge, B bendi kapsamında başvuranlardan eşlerinin emekli olduğunu gösterir belge, (Emekli olacak TSK mensuplarında buna ilişkin beyan alınacaktır.) C bendi kapsamında başvuranlardan eşi, çocuğu ile anne, baba veya kardeşlerinden birinin şehit ya da malul gazi olduğuna dair belge, D bendi kapsamında başvuranlardan çocuğu veya kardeşine ait sağlık kurulu raporu ve özel eğitim değerlendirme kurulunca verilen belge ile kardeşi için yer değiştirme başvurusunda bulunanlardan kardeşine vasi tayin edildiğine ilişkin mahkeme kararı,

Mazeret tayini başvuru tarihi 2 Ocak 2020 olarak açıklanırken, son başvuru tarihi ise 7 Ocak 2020 olarak belirlenmiştir. Tercihler yapıldıktan sonra onay süreci 10 Ocak tarihinde başlayacak. Atamalar 17 Ocak 2020’de yapılmaya başlayacak.

Bunun yanı sıra tebligat ve ilişik kesme süreçleri de 20 Ocak’tan sonra başlayacak.