2020 Öğrenci okul yardım parası ne kadardır? 2020 öğrenci yardım parası şartları ve başvuru işlemleri

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla verilen yardım, çocuğu okuyan ailelere verilen okul yardım parasıdır. Bu yardım sayesinde binlerce çocuk, okul yaşamında daha rahat bir şekilde geçirebilmektedir. Burs veren kurum ve kuruluşların dışında öğrencilere yardım desteği miktarı 821 TL’dir.

2020 OKUL YARDIM PARASI NE KADAR, NASIL ALINIR?

Başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerin öncelikle belirlenen şartlara uyması gerekmektedir. Bu şartların dışında ise devlet tarafından öğrencilere SED adı verilen başka bir yardım da verilmektedir. Bu yardım her okul düzeyi için her sene düzenlenmektedir. Okuyan öğrencilerin yanı sıra veliler de bu yardım için başvuruda bulunabilir.

OKUL YARDIM PARASI NASIL ALINIR?

Okul yardım parası her sene, tüm okul seviyesinde okuyan öğrenciler için sağlanmaktadır. Öncelikle, çocukları okuyan ve bu okuyan çocuğunun eğitim masraflarını karşılamakta zorlanan, maddi durumu kötü olan ailelere bu yardım sağlanmaktadır. Bu yardımın miktarı ise 684 ve 821 TL arasında değişiklik gösterebilmektedir. Eğitim için maddi destek ihtiyacı olan öğrencilere Sosyal Ekonomik Destek adında SED yardımı yapılmaktadır. Bu yardımdan yararlanabilmek için ailelerin ve öğrencilerin, gerekli belgeler ile birlikte başvuruda bulunması gerekmektedir.

Bu yardım için başvuru yapılabilecek kurumlar şunlardır:

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları,

KYK Burs ve Kredi Desteği,

Vakıflar ve Deneklerin bursları,

Ticaret kuruluşları tarafından verilen kurslar,

İş adamları ve holdingler tarafından verilen burslar

ÖĞRENCİ YARDIM PARASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Öğrencilere sağlanan yardım parası sorgulama işlemlerinin tümü e-devlet sitesinde online olarak görülebilmektedir. Bunun dışında başvuru yapılan kurumdan öğrenilebilir ve sorgulama işlemleri yapılabilir.

Bu işlem için atılması gereken adımlar ise şunlardır:

E-devlet sistemine TC kimlik numarası ve E-devlet şifresi ile giriş yapmanız gerekmektedir.

E-devlet şifreniz yoksa herhangi bir PTT şubesinden e-devlet şifresini 2 TL karşılığında satın alabilirsiniz.

E-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra tüm bilgilerinizi ve öğrenci yardım parası başvurularınızın sonuçları görebilirsiniz.

KAYMAKAMLIKTAN ÖĞRENCİ YARDIM PARASI NASIL ALINIR?

Kaymakamlık üzerinden öğrenci yardım parası almak isteyen kişilerin bir başvuruda bulunmaları gereklidir. Kaymakamlığa yapılan öğrenci destek parası talebi sonrasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kurum olan Sosyal Yardım Dayanışma Vakfı tarafından yapılmaktadır. Bu yardıma gereksinim duyan aileler, direkt olarak kaymakamlığa başvurularını yapabilirler.

Başvuru esnasında istenilen evraklar:

Çocuğun okuduğu okul ile ilgili öğrenci belgesi,

Veliler tarafından doldurulan ve Sosyal Yardım Dayanışma Vakfı’na teslim edilecek olan yardım talep dilekçesi,

Veliye ait olan kimlik belgesi,

Öğrenciye ait olan kimlik belgesi fotokopisi,

Gelir tespit belgesi,

Belirttiğimiz bu evraklar ile birlikte kaymakamlığa başvuruda bulunulduktan sonra yapılan bu başvuru yetkili kişiler tarafından değerlendirilir ve uygun görülen ailelere, çocuklarının tüm öğretim hayatı boyunca belirli bir maddi destek sağlanır.

DEVLETİN ÜNİVERSİTES ÖĞRENCİLERE VERDİĞİ PARA YARDIMI

Üniversite okuyan öğrencilere hem devlet hem de özel kurumlar tarafından burs sağlanmaktadır. Devlet tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan KYK bursu iki türlü verilmektedir.

Devlet öğrencilere, öğrenim hayatları boyunca belirli bir kredi verir. Aylık olarak verilen bu kredi, öğrencinin okul hayatı tamamlandıktan sonraki 2. Senede geri ödenmelidir. Sigortalı işe girene kadar ödeme ertelenebilir.

Diğer KYK bursu ise geri ödemesizdir. Bu burs, durumu olmayan ve ekonomik olarak okurken zorlanacak olan öğrencilere verilmektedir. Bu bursun geri ödenmesi gerekmektedir.

Bunlar:

KYK bursuna başvuru için E-devlet sistemine girerek yapılabilir. Başvuru formunda doğru bilgi vermek önemlidir. Hatalı eksik veya yanıltıcı bilgi veren öğrenciler hiçbir şekilde burstan yararlanamazlar.

ÇOCUĞU OKUYAN AİLELERE AYLIK MAAŞ BAŞVURUSU

Öğrenci ailelerine yardım parası devlet veya farklı özel kurumlar aracılığıyla sağlanmaktadır. Eğer söz konusu okuyan çocuk bir üniversitesi değilse o zaman para yardımı aileye yapılmaktadır.

Öğrenci yardım parasından yararlanabilecek kişiler:

TC vatandaşı olan aileler,

Ailelerin bu ödenek için bir defa başvuru hakkı bulunur.

Aile ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından verilen bu ödenek; 1 pakette verilmektedir.

Lise ve üniversite öğrencilere yapılan yardım oranları ise minimum 456 TL ve maksimum 821 TL olmaktadır.

Öğrenci yardım parası yalnızca çocuğun öğrenim giderleri için karşılanmalıdır.

SED yardımlarının icra yoluyla kesilmesi mümkün değildir.

Eğer öğrencinin 6 ay içerisinde maddi durumunda düzelme olursa ya da ailede maaş artışı söz konusu olursa, destek ödemeleri kesilir.

Yanlış beyan vererek yanıltıcı bilgiler veren kişilerin ödenekleri kesilir ve faizi ile geri alınır.

OKUL EĞİTİM PARAM YATTI MI?

Okul eğitim yardım parasının yatıp yatmadığına verilen hesap numarasından bakılabilir. Verilen tüm destekler herhangi bir PTT şubesine veya yardımı alan kişi tarafından verilen hesap numarasına yatmaktadır. SED yardımı en az 1 sene boyunca ödenir. Fakat bu yardımı alan ailenin durumu 3 ayda bir denetlenmektedir ve maddi durumu düzelen ailelere ödenen yardım ücretleri böyle bir durum karşısında kesilir ve destek daha fazla ihtiyacı olan ailelere verilir. Komisyon tarafından onay verilen kişiler SED yardımı almaya devam eder.

Sed yardımının kesilebileceği durumlar:

Adres bilgilerinin değişmesi ve bu değişikliklerin bildirilmemesi halinde SED yardımı kesilmektedir.

Ailenin ya da çocuğun sosyal ve ekonomik durumunun olumlu olarak düzelmesi halinde SED yardımı kesilecektir.

Çocukların eğitime devam etmediği durumlar tespit edildiğinde SED yardımı kesilecektir.

ÖĞRENCİ YARDIM PARASI BAŞVURUSU

SED yardım başvurusu yapıldığı sırada bazı belgelerin alınması zorunludur. Belirtilen bu belgelerin eksiksiz ve doğru bir biçimde kuruma verilmesi, başvuru süresinin kısalmasına olanak sağlar.

Başvuru için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:

İlk olarak e-devlet sistemi üzerinden ön başvuru işlemleri tamamlanmalıdır.

E-devlet sistemine TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi le giriş yapılabilir.

Sisteme giriş yapmak için kullanılacak olan e-devlet şifresini herhangi bir PTT şubesinden 2 TL karşılığında alabilirsiniz.

Giriş işlemlerini tamamladıktan sonra açılan sayfanın sağ alt kısmında bulunan Yeni Başvuru kısmı tıklanmalıdır.

Daha sonra bu sayfadaki tüm SED bilgileri okunmalıdır.

Okunduktan sonra Devam Et butonuna tıklanmalıdır.

SED başvurusu yaparken hakkınızda araştırma yapılmasına dair izin vermeniz gerekmektedir. İzin verdikten sonra diğer sayfaya geçebilirsiniz.

Bu sayfada sizden istenen bilgileri girmeniz ve devam etmeniz gerekmektedir.

Başvuru yaptıktan sonra olumlu ya da olumsuz olarak geri dönüş yapılacaktır.

LİSE ÖĞRENCİLERİNE PARA YARDIMI 2020

Lise öğrencileri için verilen maddi destek başvurusu da diğer yardımlar için yapılan başvurular gibidir. Eğer ki e-devlet üzerinden yapmış olduğunuz ön başvurunuz onaylandıysa, İl Müdürlüğüne gitmeniz gereklidir. Yapılan bu başvuruları lise öğrencisinin velisi de yapabilir. İl Müdürlüklerine gidilerek gerekli olan belgelerin verilmesi gerekir.

Temin edilmesi gereken belgeler şöyledir:

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Öğrencci belgesi,

İkametgah belgesi,

Gerekli durumlarda sağlık raporu,

İş ve meslek kursları için gerekli belgeler,

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından istenen belgeler

Tüm bu evrakların temin edilmesinden sonra yetkili görevli kişiler tarafından değerlendirmeye alınıp daha sonradan uzmanların başvuru belgesini onaylaması üzerine işlemler başlatılarak ödemeler verilmeye başlayacaktır. Başvuruların değerlendirilmesinde ailenin bulunduğu sosyal çevre ve ekonomik koşulları da değerlendirmeye alınacaktır. Ailenin sahip olduğu gelirlerin toplamı ve çocukların korunma ihtiyacı gibi ihtiyaçlar önemlidir.