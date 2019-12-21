2020 Okulistik deneme sınavı sonuçları sorgulama

Okulistik sınavları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurumsal ölçme ve değerlendirme amacıyla yapılmaktadır. Sınava giren öğrenciler sonuçları öğrenmek için bekleyişe geçti.

Okulistik Sınav Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Okulistik sınav sonucunu öğrenmek için ilk olarak intenet sitesinden üyelik yapılmalıdır. Sitede üyeliği olan kişiler vatandaşlık numarası ve belirledikleri şifreyle sisteme giriş yapabilir. Ardından sitedeki konu dağılımı kategorisine girilmelidir. Bu ekrandan da sınıf seçimi, sınav serisi seçimi ve sınav seçimi yapılmalıdır.

Bu adımları gerçekleştiren kişiler sınav sonuçlarına ve okulistik deneme sonuçlarına bakabilir.

Okulistik Sınav Sonucu Sorgulama Ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hem velilere hem de öğrencilere kolaylık sağlayan okulistik sınavlarına katılım her sene artmaktadır. Okulistik sınav sonuçlarını öğrenmek için resmi siteye giriş yapılır yukarıdaki adımlar takip edilmelidir.

Okulistik sınav sonuçlarına ulaşmak için https://www.okulistik.com/anasayfa/konudagilimi.html adresine tıklayabilirsiniz.

Okulistik Nedir?

Okulistik için MEB’in öğrenci ve velilere ücretsiz olarak sunduğu intenet adresi denebilir. Okulistik matematik, İngilizce, hayat bilgisi ve gen bilgisi gibi derslerin materyallerini barındırmaktadır. Öğrenci ve veliler ücretsiz olarak bu sisteme kaydolabiliyor. Belirli günlerde ders alan öğrenciler, okulistik tarafından yapılan sınavlara girebiliyor. Öğrenciler bu sınav sayesinde seviyelerini değerlendirebiliyor.