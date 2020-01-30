2020 ÖSYM salon başkanı, gözetmen ve bina sorumlusu sınav görevli ücretleri belli oldu!

Geçtiğimiz hafta Maliye Bakanlığı tarafından, 2020 yılının ilk yarısında uygulanacak maaş katsayıları yayınlandı. Bununla birlikte ÖSYM’nin sınav görevlilerinin alacağı ücretler de belli oldu.

ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda Bina Sınav Sorumlusu, Bina Sınav Sorumlu Yardımcısı, Bina Yöneticisi, Bina Yönetici Yardımcısı, Salon Başkanı, Gözetmen, Yedek Gözetmen, Yardımcı Gözetmenler görev yapmaktadır. Sınav süresi boyunca kamu personelleri, sınav yerlerinde görev almaktadır.

Sınavlarda görev alan personellere görev yaptığı gün sayısına göre ücret ödenmektedir. ÖSYM sınavda görev alan kamu personellerine:

Bina sınav sorumlusu 369 TL,

Bina sınav sorumlu yardımcısı 246 TL,

Bina yöneticisi 246 TL,

Bina yöneticisi yardımcısı 221 TL,

Salon başkanı 221 TL,

Gözetmen 184 TL,

Yedek gözetmen 147 TL,

Yardımcı gözetmen-engelli 246 TL ücret ödemektedir.