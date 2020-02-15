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2020 ÖSYM üniversite sınav başvurusu için YKS kılavuzu

ÖSYM 2020 sınav takvimini yayınladıktan sonra pek çok üniversite hayali kuran öğrenci soluğu internette aldı. YKS kılavuzu da yayınlayan ÖSYM son günlerin en fazla araştırılan kurumlardan birisi oldu. İşte 2020 ÖSYM üniversite sınav başvurusu için YKS kılavuzu.

15 Şubat 2020 Cumartesi 15:59
2020 ÖSYM üniversite sınav başvurusu için YKS kılavuzu

Üniversite hayali kuran binlerce öğrencinin hayallerini gerçekleştirmek adına girmeleri gereken ilk sınav YKS sınavıdır. YKS sınavı sonucunda öğrencilerin puanları ortaya çıkar. Bu puanlar sayesinde de yapılması gereken tercihler yapılarak öğrenciler üniversitelere kayıt yaptırır. 6 Şubat 2020 tarihi ile başlayan YKS kayıtları için öğrenciler araştırmalarına hız kazandırdı. Kayıtlar ya ÖSYM Başvuru Merkezlerinden ya da bireysel olarak ÖSYM intenet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılabilecek.

ÖSYM YKS başvuruları nasıl yapılır? Üniversite sınav başvurusu 2020

2020-YKS Kılavuzuna Erişim: Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz le Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr intenet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

Başvuruların Nereye Yapılacağının Belirlenmesi:

 - Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında öğrenim gören adaylar; başvurularını kendi okullarından, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinden yapacaklardır.

 - ÖSYM Aday İşlemler Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve eğitim belgesi (**) bulunan adaylar, başvurularını bireysel olarak intenet aracılığıyla (https://as.osym.gov.tr) yapabileceklerdir.

 - ÖSYM Aday İşlemler Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim belgesi bulunmayan adaylar, başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.

1. Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.

 2. Geçerli Eğitim Belgesi: Eğitim belgeler, MEB e-okul veya ÖSYM arşiv kaynaklı olup bu belgelerinde herhangi bir düzeltme bulunmayanlar.

3) Başvuru Yapılacak Merkezler: Sınava başvuru merkezlerinin adresler başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr intenet adresinde yer alacaktır.

d) Aday Başvuru Formunun Doldurulması: Adaylar, kılavuzun 2.4. maddesini dikkatle okuduktan sonra Aday Başvuru Formunu dolduracaklardır.

e) Sınav Ücretlerinin Yatırılması: Ücretler ile ilgili belgeler kılavuzun 2.6. maddesinde yer almaktadır.

DİKKAT: Adaylar, başvuru belgeler sisteme kaydedildikten sonra süresi içinde sınav ücretin yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Sınav ücretin süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından, sisteme girilmiş olan başvuru belgeler silinecek, başvuru kayıt belgeler iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir.

f) Aday Başvuru Formunun Başvuru Merkezine Teslim Edildiği/Edilmediği Durumlar:

MEB e-okul sisteminde ortaöğretim belgesi bulunmayan (KKTC, yurt dışı, asker okul mezunları le ÖSYM Aday İşlemler Sisteminden yabancı uyruklu numarası edinen (0 le başlayan Y.U. Numarası) adaylardan başvuru merkezinde başvuru aşamasında eğitim belgesi değiştirilenlerin Aday Başvuru Formu ekinde diploma/mezuniyet vb. belgelerinin onaylı bir öneğin başvuru merkez görevlisine teslim etmeler gerekmektedir. Belgeler, teslim alındığı tarihten itibaren en az 1 takvim yılı başvuru merkezlerinde saklanacak, ÖSYM tarafından talep edildiğinde başvuru merkezince ÖSYM’ye gönderilecektir. Bunun dışında başvuru merkezlerine Aday Başvuru Formu veya herhangi bir belge (sağlık kurulu raporu, yurt dışında öğrenim gören adaylara ait transkript vb.) teslim edilmeyecek gerekli hallerde bu belgeler (sağlık kurulu raporu, yurt dışında öğrenim gören adaylara at transkript vb.),aday tarafından doğrudan ÖSYM’ye gönderilecektir.

YKS ücretleri ne kadardır?

YKS sınav ücretleri TYT, AYT ve YDT sınavları için ayrı ayrı alınmaktadır. TYT, AYT ve YDT sınavlarının her birisi için ödenmesi gereken tutar 70 TL’dir. Başvuru yapanların sınav ücretlerini 4 Mart 2020 tarihine kadar ödemesi gerekmektedir.

Son Güncelleme: 15.02.2020 15:59
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