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2020 ÖSYM YKS tarihi yine değişti mi?

Korona virüs sebebi ile ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek pek çok sınav da ileri tarihlerde yapılması kararı alındı. Bu sınavlar arasında YKS sınavı da bulunuyordu. Peki 2020 YKS sınav tarihi yine değişti mi? İşte detaylar..

30 Nisan 2020 Perşembe 15:59
2020 ÖSYM YKS tarihi yine değişti mi?

Korona virüs sebebi ile öğrencilerin gireceği sınavlar da tarihlerinde gerçekleştirilemeyecek. Sınavlar ileri tarihlere ertelenerek belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek. Peki üniversiteye geçiş sınavlarından birisi olan YKS sınavı hangi tarihte gerçekleştirilecek detaylar aşağıda yer alıyor..

YKS sınavı 20-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecekti. Korona virüs sebebi ile ertelenen sınavlar arasında YKS sınavı da yer alıyor. Diğer ileri tarihlere ertelenen sınavlar olan YDS, KPSS, ALES gibi YKS sınavı da ertelendi. Sınav olası bir tarih değiştirilmesi olmaz ise 25 ve 26 Temmuz arasında gerçekleştirilecek.

YKS Sınavında Hangi Konular Çıkacak?

Bakan, yaptığı açıklama ile öğrencilerin telaş yapmaması gerektiğini, hiçbir öğrencinin mağdur edilmeyeceğini açıklamıştı. Bu bağlamda sınavda yalnızca ilk dönem işlenen konulardan olacağı da belli oldu.

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Son Güncelleme: 30.04.2020 15:59
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