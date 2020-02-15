2020 ÖSYM YÖKDİL takvimi sınav konuları ve soru dağılımları

Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvuruları elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr intenet adresi üzerinden, aynı adreste yayımlanan sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde yapılmaktadır. YÖKDİL sınavında adaylara çoktan seçmeli ve 5 (beş) cevap şıklı 80 (seksen) adet soru sorulacak ve 180 (yüz seksen) dakika sınav süresi verilir. Sınav sonuçları yokdil.yok.gov.tr adresinden açıklanmaktadır.

YÖKDİL SINAVI NEDİR?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) adayların kendi alanlarındaki (fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık) dil becerilerini belirlemeye yönelik düzenlenen bir yabancı dil sınavıdır. YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir. YÖKDİL sınavı senede 2 ya da 3 defa yapılmaktadır. Sınavla ilgili herhangi bir giriş sınırlaması yoktur. YÖKDİL sınavı 30 ilde, toplam 35 sınav merkezinde gerçekleştirilmektedir. Adaylara, çoktan seçmeli ve 5 cevap şıklı 80 adet soru sorulmakta ve 180 dakika (üç saat) sınav süresi verilir.

KİMLER YÖKDİL SINAVINA GİREBİLİR?

YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar başvurabilir.

Kaç Çeşit YÖKDİL Sınavı Var? YÖKDİL Sınavı Hangi Alanlar İçin Gerçekleştirilecektir?

Almanca, Fransızca, İngilizce ve Arapça olmak üzere dört dilde ve üç ana grupta gerçekleştirilen YÖKDİL sınavının grupları şöyledir;

- YÖKDİL Sağlı Bilimleri Sınavı

- YÖKDİL Fen Bilimleri Sınavı

- YÖKDİL Sosyal Bilimler Sınavı

Yıl içerisinde Bahar dönemi ve Güz dönemi olmak üzere iki kere gerçekleştirilen YÖKDİL sınavına girecek olan adaylar bu üç gruptan birini seçerek hazırlanabilirler. YÖKDİL sınavında dönem dönem bazı istisnai durumlar yaşanabilir. Bu sene ilki 1 Mart 2020’de gerçekleşecek olan YÖKDİL sınavının ikincisi ise 13 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşecek. 1 Mart 2020’de YÖKDİL sınavına girecek olan adaylar için, Arapça sınavı sadece sosyal bilgiler grubu için geçerli olacakken İngilizce sınavı her üç grup içinde geçerli olacaktır. 13 Eylül 2020’de gerçekleşecek olan sınavda ise Arapça, Almanca ve Fransızca dilleri sadece Sosyal Bilimler sınavı için geçerli olurken, İngilizce her üç alan içinde geçerli olacaktır.

YÖKDİL Sınavı Kaç Dakika ve Kaç Sorudur?

Sınav, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında; Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacak. Adaylara, çoktan seçmeli ve 5 cevap şıklı 80 soru sorulacak ve 180 dakika verilecek. İlk defa bu sene Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilecek olan YÖKDİL giren adaylar, ilk 50 dakika ve son 15 dakika içerisinde, sınavı tamamlasa bile salondan çıkamayacak. Herhangi bir nedenle sınıftan ayrılanların, tekrar sınava devam etmesine izin verilmeyecek. Bu kurallar sınava girecek olan adayların alanına ve diline göre farklılık göstermemekte, herkese aynı kurallar uygulanmaktadır.

YÖKDİL ve YDS’nin Farkları Nelerdir?

YDS ve YÖKDİL temelde aynı becerileri ölçse de türleri, soru dağılımı, düzenlenme sıklığı ve geçerliği konusunda birtakım farklara sahiptir.

Her iki sınav da ilkbahar ve sonbahar olmak üzere iki defa düzenlenmekte. Ancak son yıllarda YDS sınavı elektronik ortamda da yapılabilmekte. Adına E-YDS denen bu yeni sınav her ay yapılmaktadır. Bir aday E-YDS’ye senede 12 defa girebileceği için klasik YDS ile toplandığında senede 14 defa YDS sınavına girebilecektir. Böylece kazanma şansı da daha fazla olacaktır.

YÖKDİL ise şu an için senede iki defa yapılıyor. Sadece 2017 yılına mahsus olmak üzere 3 defa düzenlenen YÖKDİL’in önümüzdeki yıllarda senede 2 defa yapılacağı duyuruldu.

Sonuç olarak YDS düzenlenme sıklığı açısından YÖKDİL’e göre daha avantajlı diyebiliriz.

YDS tek bir sınavdır ve belli bir alana göre türleri yoktur. YÖKDİL ise Sosyal, Fen ve Sağlık olmak üzere 3 alanda yapılmaktadır. Dolayısıyla özellikle sağlık alanında çalışan personel için YÖKDİL oldukça avantajlıdır. Sağlık personelinin YDS skorları ile YÖKDİL Sağlık skorları karşılaştırıldığında yüzde yirminin üzerinde YÖKDİL lehine bir fark olduğu gözlenmektedir.

Aşağıda bu iki sınavın soru dağılımını görebilirsiniz.

YÖKDİL

-20 soru kelime, gramer, edat

-10 soru cloze test

-11 soru cümle tamamlama

-12 soru çeviri

-6 soru paragraf tamamlama

-6 soru ilgisiz cümleyi bulma

-5 x 3= 15 soru paragraf

YDS

-16 Soru kelime, gramer, edat

-10 soru cloze test

-10 soru cümle tamamlama

-6 soru çeviri

-4 soru paragraf tamamlama

-5 soru ilgisiz cümleyi bulma

-5 x 4= 20 Paragraf

-5 soru diyalog tamamlama

-4 anlamca en yakın cümleyi bulma

YDS ve YÖKDİL geçerliği

YDS eski bir sınav olduğu için geçerliği konusunda pek bir soru işareti yok. Türkiye’deki akademik kurumlar ve şirketler YDS’yi kabul etmektedir. Geçerliği ise 5 senedir.

YÖKDİL’in YDS ile eşdeğer olduğunu kabul edersek sınav geçerliliğini 5 sene olarak düşünebiliriz. Ancak YÖKDİL konusunda kurumların kafalarının hala karışık olduğu görülmekte. Sınava girmeden önce başvurulacak kuruma hangi sınava girilmesi gerektiğinin danışılmasını öneriyoruz. Bununla birlikte akademik olmayan kurumlara sunulacaksa YDS’ye girilmesi önerilmektedir.

2020 YÖKDİL Sınav Konuları ve Soru Dağılımı

2020 YÖKDİL Birinci Bölüm

Gramer bilgisinden oluşan birinci bölümde adaylar toplam 20 soru yanıtlayacaklar. Vocabulary (Kelime Bilgisi) kısmında adaylar 8 soruyu cevaplamaktadır. Bu soruların konuları ise şu şekildedir;

-Noun – İsim

-Verb – Fiil

-Adjective – Sıfat

-Adverbs – Zarf

-Phrasel Verb – Takım Fiil

20 sorunun 8’i bu konulardan oluşacakken, kalan 12 soruluk kısım ise zaman, bağlaç ve edattan oluşacaktır.

2020 YÖKDİL İkinci Bölüm

İkinci bölümde adaylara bir ya da iki tane paragraf yöneltilir. Bu paragraflarda ya 12 ya da 6 bir paragrafta 6 bir paragrafta olmak üzere iki ayrı şekilde boşluklar bulunur. Bu boşluklar doldurulurken anlamlı ve doğru bir biçimde doldurulmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Boşlukların doldurulması için kelimeler verilir ve adaydan bu kelimeleri doğru bir biçimde yerleştirmesi beklenir.

2020 YÖKDİL Üçüncü Bölüm

Bu bölümde 12 tane cümle bulunur ve bu cümlelerin akışına göre devamının getirilmesi ve doğru bir biçimde tamamlanması beklenir.

2020 YÖKDİL Dördüncü Bölüm

Bu bölümde adaydan 8 tane cümleyi çevirmesi beklenir. Bu 8 sorudan 4’ü adayın tercih ettiği dilden Türkçe ’ye diğer 4’ü ise Türkçe ’den adayın tercih etmiş olduğu dile çevrilir.

2020 YÖKDİL Beşinci Bölüm

Bu bölümde adaya 18 tane soru yöneltilmektedir. 6 tane paragraf verilir bu paragraflar, üç ana gruptan seçmiş olduğunuz gruba göre seçilir. Genellikle akademik kelime bilgisi istenen bu bölümde paragraflar; makalelerden, tezlerden alınır. Her paragraf ile ilgili 3 soru sorulur ve adaydan toplamda 18 soruyu cevaplaması beklenir.

2020 YÖKDİL Altıncı Bölüm

Bu bölümde adaya 5 paragraf yöneltilir ve bu paragrafların tamamlanması beklenir. Doğru ve anlamlı bir şekilde paragrafların sonunun gelmesi önemlidir.

2020 YÖKDİL Yedinci Bölüm

Bu bölümde 5 tane soru bulunmaktadır. Bu 5 soru 5 paragraf şeklindedir. Paragraflarda bulunan anlamsız cümlenin bulunması hedeflenmektedir.