2020 Özel Üniversite fiyatları ne kadar?

2020 yılında özel üniversite fiyatları ne kadar ?

YKS puanlarına göre tercihlerini yapacak olan öğrencilerin bazıları aldıkları puan neticesinde özel üniversitelerde eğitim almak istiyor. Yalnız bu öğrencileri merakta bırakan bir konu var ise oda özle üniversite ücretlerinin 2020 yılında ne kadar olduğudur. Tıp fakültesinde eğitim almak isteyen öğrenciler toplam 6 yılda 500 bin liraya kadar ödeyebiliyor. Hukuk fakültesinde eğitim almak isteyen öğrenciler 250-300 bin lira, mühendislik fakültesinde ise 200 ile 250 bin arasında değişiyor. Kendi ekonomik gücüne göre özel üniversitede okumak isteyen öğrenciler büyük bir arayış içindeler. Özel üniversite ücretleri, geçen yıla göre yüzde20 artarken; tıp fakültesinde yıllık ortalama 80bin, hukuk fakültesinde 55bin, mühendislik fakültesinde ise 50bin liraya yükselmiş durumda. Tıp, hukuk, mimarlık gibi bölümlerde en yüksek ücret Koç Üniversitesi’nde.

ÖZEL ÜNİVERSİTELERDE HUKUK ÜCRETLERİ

Özel üniversitede hukuk eğitimi ortalama olarak yıllık 55bin lira. Buna göre dört yıllık hukuk eğitiminin ücreti 220bin lirayı bulabiliyor. En yüksek ücret 96bin 500, en düşük ücret ise 35bin liradır. Ortalama olarak ücretler 40 ile 60bin lira arasında değişiyor. Hukuk bölümünü isteyen adayların ise Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda eşit ağırlık puanlama türünde ilk 190bine girmesi gerekiyor.

ÖZEL ÜNİVERSİTE MÜHENDİSLİK ÜCRETLERİ

ÖZEL ÜNİVERSİTEDE PSİKOLOJİ FİYATLARI

Özel üniversitede mühendislik ve mimarlık eğitimi almak isteyen adayların ödeyeceği tutar 50bin liradır. Buna göre lisans eğitimi ile birlikte toplam 200bin lirayı buluyor. En yüksek ücret 96bin 500 ama bu sayı 25bin liraya kadar düşebiliyor. Mühendislik fakültesinde eğitim almak isteyen adayların en az 300 bin ; mimarlıktaysa 200bin olması isteniyor. Bu alanın puan türü ise sayısal.

Eşit ağırlık puan türünün en popüler bölümlerinden biri ise psikoloji. Bu bölümün ortalama olarak ücreti 45bin liradır ama ücretler 30bin ile 60 bin lira arasında değişebiliyor. Öğretmenlikte ise ücretler 30 ile 45bin lira arasında değişiyor.

ÖZEL ÜNİVERSİTEDE TIP ÜCRETLERİ

Tıp fakültesi ve diş hekimliğinin ise yıllık ortalama ücreti 80bin liradır. Tıp fakültesi diğer bölümlerde daha uzun sürdüğü gerekçesiyle yaklaşık 500 bin liranın kenara ayırılması gerekiyor. Tıp fakültesinde en yüksek ücret 133 bin, en düşük ücret 55 bin liradır. Diş hekimliğinde ise en yüksek ücret 90 bin lirayı görebiliyor. Tıp fakültesi için istenen sıralama ise sayısal türünden alınıp 50 binde olunmasıdır.