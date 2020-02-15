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2020 Sözleşmeli öğretmen alımları ne zaman yapılacak? Gözler tarih için MEB'de

2020 yılında Milli Eğitim Bakanlığı yirmi bin sözleşmeli öğretmen alımı yapacağını açıkladı. Peki sözleşmeli öğretmen alımları ne zaman yapılacak? Gözler tarih için MEB’de. İşte detaylar..

15 Şubat 2020 Cumartesi 16:32
2020 Sözleşmeli öğretmen alımları ne zaman yapılacak? Gözler tarih için MEB'de

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu yıl 20 bin sözleşmeli öğretmen alacağını açıklamasının ardından MEB’in açıklamaları merakla beklenmeye başladı. Alımların ön başvuru süreci 6 Ocak’ta sona erdi. Ön başvurunun ardından 21 Ocak tarihinde açıklanan sözlü sınav yerlerindeki sözlü sınavlar ise 5 Şubat tarihinde başladı.

5 Şubatta başlayan ve 22 Şubatta sona erecek olan sözlü sınavın başvuruları MEB’in ilk atama adresinden yapılıyor. 22 Şubatta sözlü sınavların bitmesinin ardından 25 Şubatta sınav sonuçları belli olacak. Ardından atama tercihleri için belirlenen tarih ise 9-13 Mart olacak. Atama tercihlerinin sonuçları 18 Martta belli olacak.

Sözleşmeli öğretmen alımları için en az 50 KPSS puanına sahip olunması gerekiyor. Bütün branşlar için kontenjan bulunmamakla birlikte alanlar için açılan kontenjanlar aşağıda yer almaktadır.

• Sınıf öğretmenliği; en fazla 3007

• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri; 1836

• İngilizce öğretmenliği; 1731,

• Diğer ders kategorileri için ise; 13426

Başvuru işlemleri il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde gerçekleştirilecektir.

Son Güncelleme: 15.02.2020 16:32
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