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2020 TYT YKS sınavlarına kaç gün kaldı?

Üniversiteye hazırlanan öğrencilerin heyecanla beklediği TYT ile ilgili öğrenciler geri sayım yapmaya başladı. TYT YKS kaç gün kaldı? Öğrenciler üniversite sınavına kaç gün, kaç saat, kaç dakika ve kaç saniye kaldığını merak ediyor.

21 Aralık 2019 Cumartesi 00:22
2020 TYT YKS sınavlarına kaç gün kaldı?

Üniversite sınavına her yıl milyonlarca öğrenci girmektedir. Öğrencilerin geleceğinin belirlendiği önemli sınava ne kadar süre kaldığı merak ediliyor. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler adeta TYT ve YKS için sayaç başlattı.

TYT’ye Kaç Gün Kaldı?

Haziran ayında yapılan TYT, geçen yıl Haziran ayının 2.haftasında hafta sonunda yapılmaktadır. 2020 yılında TYT 20 Haziran’da gerçekleşecek. Sınava kaç gün kaldığı öğrenciler tarafından merak ediliyor. TYT sayacına göre TYT’ye 167 gün, 9 saat, 26 dakika ve 25 saniye kaldı.

20 Haziran 2020 tarihinde ilk sınav olan TYT gerçekleşecek. TYT’den bir gün sonra AYT gerçekleşecek.

TYT Kaç Sorudan Oluşuyor? Kaç Dakika Sürüyor?

20 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşecek olan TYT, 135 dakika sürecek. Sınavda sorulacak olan sorular şunlar:

Türkçe- 40 soru

Tarih- 5 soru

Coğrafya- 5 soru

Felsefe- 5 soru

Din Kültürü- 5 soru

Temel Matematik- 40 soru

Fizik- 7 soru

Kimya- 7 soru

Biyoloji- 6 soru

Toplam: 120 soru.

20 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşecek olan TYT 10.00’da başlayacak ve 135 dakika sürecektir.

Son Güncelleme: 05.01.2019 19:40
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