2020 Ufka Yolculuk online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ufka Yolculuk sınavında dereceye girenlerin ödülleri nelerdir?

2020 yılında düzenlenecek Ufka Yolculuk online sınav sonuçları merakla araştırılıyor. Bu yıl itibariyle 8.si düzenlenecek Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması’nda ADAP temalı konu işlenmektedir. Online sınava bu yıl 670 bin kişi kayıt yaptırdı. Kayıtlar 25 Kasım 2019-2 Mart 2020 tarihleri arasında tamamlandı ve sınav ise 29 Şubat-2 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlendi.

Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ufka Yolculuk sınav puan açıklamaları 7 Nisan 2020 Salı günü saat 20.00’de yapılacak. Sınav sonuçlarının duyurulacağı tarih ise 14 Nisan 2020 olarak belirtildi.

Ufka Yolculuk online sınav sonuçları belli oldu mu?

Ufka Yolculuk online sınav puan açıklamaları 9 Mart 2020 Pazartesi günü saat 20.00’de yapılacak. Adaylar sınavda 2 aşamaya tabii tutulacaktır. İlk aşama online test sınavında 50 puan barajını geçen yarışmacılar 2. aşama yazılı sınava girmeye hak kazanacaklardır.

Ufka Yolculuk sınav değerlendirme detayları

İlkokul kategorisinde 75, ortaokul kategorisinde 90, lise kategorisinde 110 soru sorulmaktadır. İlkokul ve ortaokul kategorisinde 3 yanlış yanıt 1 doğru yanıtı götürüyor. Lise kategorisindeyse 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürmektedir.

Ufka Yolculuk yarışmasının teması nedir?

Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması her yıl farklı bir konuda yarışma düzenlemek suretiyle toplumda farkındalık oluşturuyor. Geçtiğimiz yıl yarışması düzenlenen ‘’Güzel Ahlak’’ konusunun bütünleyeni olarak bu yıl yarışma konusu ‘’Adap’’ olarak belirlendi.

Adap, kişiye cemiyet içerisinde saygın bir kimse olarak yaşayabilmesi için gereken nezaket kurallarını öğreten, insan ilişkilerinde ölçülü ve nazik davranışların şeklini ortaya çıkaran, kişinin toplum içinde erdemli, hürmete layık kılan; iş, söz ve davranış biçimlerini kapsamaktadır.

Ödüller nedir?

Server Geçnlik ve Spor Kulübü

Yarışmada birinci olan isimler 2 umre+2500 TL veya 8000 TL ödülün sahibi, ikincilere 2 umre+1500 TL veya 7000 TL, üçüncülere 2 umre+500 TL veya 6000 TL, 4-10 sıralarda olanlar ise 7 gr külçe altının sahibi olacak.

Server Gençlik ve Spor Kulübü; çocuk ve gençler başta olmak üzere bütün fertlerin insaflı, bilgili, becerikli, doğru inançlı olmasını amaçlıyor.

Varoluş gayesiyle sevgi, hikmet, adalet ve yüksek ahlak değerleri olmak üzere son derece önemli değerleri anlayabilen, benimseyen ve davranışlarına yansıtan,

İç huzura eren, bedenen, zihnen ve ruhen son derece güçlü, değişime açık ve kendini daima geliştiren,

Çevre duyarlılığına sahip,

Bütün varlıklara şefkat duygusuyla hizmet üreten,

Sağduyulu kişilerin yetişmesine katkıda bulunan toplum amaçlanmaktadır.