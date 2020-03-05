betgram betgram setrabet

İstanbul 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
108978
ALTIN
329.747
DOLAR
6.0873
STERLİN
7.9197
EURO
6.8830

2020 Ufka Yolculuk online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ufka Yolculuk sınavında dereceye girenlerin ödülleri nelerdir?

Bu yıl 8.'si düzenlenecek Ufka Yolculuk sınavında ter döken binlerce kişi ''2020 Ufka Yolculuk online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, ufka Yolculuk sınavında dereceye girenlerin ödülleri nelerdir?'' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte Ufka Yolculuk sınav takvimi ve daha fazlası.

05 Mart 2020 Perşembe 00:34
2020 Ufka Yolculuk online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ufka Yolculuk sınavında dereceye girenlerin ödülleri nelerdir?

2020 yılında düzenlenecek Ufka Yolculuk online sınav sonuçları merakla araştırılıyor. Bu yıl itibariyle 8.si düzenlenecek Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması’nda ADAP temalı konu işlenmektedir. Online sınava bu yıl 670 bin kişi kayıt yaptırdı. Kayıtlar 25 Kasım 2019-2 Mart 2020 tarihleri arasında tamamlandı ve sınav ise 29 Şubat-2 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlendi.

Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ufka Yolculuk sınav puan açıklamaları 7 Nisan 2020 Salı günü saat 20.00’de yapılacak. Sınav sonuçlarının duyurulacağı tarih ise 14 Nisan 2020 olarak belirtildi.

Ufka Yolculuk online sınav sonuçları belli oldu mu?

Ufka Yolculuk online sınav puan açıklamaları 9 Mart 2020 Pazartesi günü saat 20.00’de yapılacak. Adaylar sınavda 2 aşamaya tabii tutulacaktır. İlk aşama online test sınavında 50 puan barajını geçen yarışmacılar 2. aşama yazılı sınava girmeye hak kazanacaklardır.

Ufka Yolculuk sınav değerlendirme detayları

İlkokul kategorisinde 75, ortaokul kategorisinde 90, lise kategorisinde 110 soru sorulmaktadır. İlkokul ve ortaokul kategorisinde 3 yanlış yanıt 1 doğru yanıtı götürüyor. Lise kategorisindeyse 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürmektedir.

Ufka Yolculuk yarışmasının teması nedir?

Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması her yıl farklı bir konuda yarışma düzenlemek suretiyle toplumda farkındalık oluşturuyor. Geçtiğimiz yıl yarışması düzenlenen ‘’Güzel Ahlak’’ konusunun bütünleyeni olarak bu yıl yarışma konusu ‘’Adap’’ olarak belirlendi.

Adap, kişiye cemiyet içerisinde saygın bir kimse olarak yaşayabilmesi için gereken nezaket kurallarını öğreten, insan ilişkilerinde ölçülü ve nazik davranışların şeklini ortaya çıkaran, kişinin toplum içinde erdemli, hürmete layık kılan; iş, söz ve davranış biçimlerini kapsamaktadır.

Ödüller nedir?

Yarışmada birinci olan isimler 2 umre+2500 TL veya 8000 TL ödülün sahibi, ikincilere 2 umre+1500 TL veya 7000 TL, üçüncülere 2 umre+500 TL veya 6000 TL, 4-10 sıralarda olanlar ise 7 gr külçe altının sahibi olacak.

Server Geçnlik ve Spor Kulübü

Server Gençlik ve Spor Kulübü; çocuk ve gençler başta olmak üzere bütün fertlerin insaflı, bilgili, becerikli, doğru inançlı olmasını amaçlıyor.

 Varoluş gayesiyle sevgi, hikmet, adalet ve yüksek ahlak değerleri olmak üzere son derece önemli değerleri anlayabilen, benimseyen ve davranışlarına yansıtan,

İç huzura eren, bedenen, zihnen ve ruhen son derece güçlü, değişime açık ve kendini daima geliştiren,

Çevre duyarlılığına sahip,

Bütün varlıklara şefkat duygusuyla hizmet üreten,

Sağduyulu kişilerin yetişmesine katkıda bulunan toplum amaçlanmaktadır.

Son Güncelleme: 05.03.2020 00:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB müdür ve müdür yardımcılığı sınav giriş belgeleri açıklandı
MEB müdür ve müdür yardımcılığı sınav giriş belgeleri açıklandı
Öğretmenlere 3 oturum yeni sınav görevi!
Öğretmenlere 3 oturum yeni sınav görevi!
Öğretmen atamalarında beceriye dayalı alım süreci geliyor!Bakan Ziya Selçuk açıkladı
Öğretmen atamalarında beceriye dayalı alım süreci geliyor!Bakan Ziya Selçuk açıkladı
20 Bin Sözleşmeli öğretmen ataması illere göre kontenjanlar
20 Bin Sözleşmeli öğretmen ataması illere göre kontenjanlar
AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman? Süre uzatıldı!
AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman? Süre uzatıldı!
Okulun ilk ve son haftasında devamsızlıklar yazılır mı? Yoklama yapılır mı?
Okulun ilk ve son haftasında devamsızlıklar yazılır mı? Yoklama yapılır mı?

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları 7 Mart 2020 Cumartesi - Burç yorumunuz günlük yaşantınız için neler söylüyor?
Gelinim Mutfakta 6 Mart Cuma bilezikleri kim aldı? Haftanın kazananı kim oldu? Finalde yarışmadan kim elendi?
Zuhal Topal'la Sofrada 6 Mart Cuma para ödülünü kim aldı? Haftanın kazananı kim oldu?
Temizlik Benim İşim 6 Mart Cuma para ödülünü kim aldı? Haftanın kazananı kim oldu? Finalde yarışmadan kim elendi?
Kuaförüm Sensin 6 Mart Cuma kim elendi? Kim gitti? Haftanın kazananı kim oldu? İşte elenen ve haftanın birincisi
Nöbetçi noter listesi 7 Mart 2020 hafta sonu açık olan noterler! İl İl Cumartesi ve Pazar TNB Nöbetçi noter sorgulama
Nöbetçi Noter Listesi 7 Mart – 8 Mart 2020 Cumartesi Pazar İllere Göre Bu Hafta Sonu Tüm Şehirlerde Hangi Noterler Açık?
En uzun sürüş menziline sahip elektrikli araba hangisidir?
Et benlerinden kurtulmak için uygulanabilecek doğal çözümler
Fındık fiyatları ne kadar? 6 Mart 2020 Cuma Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Mucize Doktor Damla kimdir? Gerçek adı nedir? Merve Dizdar hakkında bilgiler
Özel numaradan arayan nasıl öğrenilir?
Yazılımcı nasıl olunur? Yazılımcı mesleği kazancı ne kadardır?
Devlet fakirlik maaşı nasıl alınır? Fakirlik maaşı şartları ve başvuru işlemleri
Ankara Belediyesi iş başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Çöp kutusu kovasının kokmaması için pratik yöntemler
Halkbank müşteri hizmetlerine beklemeden direk bağlanma yöntemi
6 Mart Cuma ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 kanalların yayın akışları! TV'de yer alan diziler ve programlar
Cenaze namazı nasıl kılınır? Cenaze namazı kılınışında hangi dualar okunur? Cenaze namazı abdestsiz kılınır mı?
Emeklilere avantajlı kredi kartı veren bankalar
Arka Sokaklar Nadya neden yok? Wilma Elles Arka Sokaklar dizisinden neden ayrıldı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.