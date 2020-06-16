2020 yılı Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim KPSS tarihleri açıklandı! Başvuru tarihleri belli oldu

Kamu Personeli Seçme Sınavı için az bir süre kaldı. Lise, ön lisans ve lisans düzeyi mezunları kapsamında yapılan sınavlardan başarılı sonuç elde edenler kamu personeli olabiliyor. Adaylar KPSS sınavının başvuru tarihlerini merakla bekliyordu. ÖSYM sınav tarihlerini açıklarken başvuru tarihlerini de açıklamıştı.

KPSS Başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?

KPPS sınavı lisans, ön lisans ve lise düzeyi sınavlarının tarihleri farklıdır. Buna göre lisans düzeyi sınav tarihleri şu şekilde;

Genel Kültür Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri sınavları 6 Eylül tarihinde yapılacak, başvurular ise 30 Haziran- 13 Temmuz arasında yapılacak.

KPSS Lisans Alan Bilgisi birinci gün sınavı 12 Eylül tarihinde gerçekleşecek. Başvuru tarihleri ise 30 Haziran- 13 Temmuz tarihleri arasındadır.

KPSS Lisans Alan Bilgisi ikinci gün sınavı 13 Eylül tarihinde yapılırken, başvuru tarihleri 30 Haziran- 13 Temmuz arasındadır.

Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı 20 Eylül tarihinde yapılacak. Başvuru tarihi ise 30 Haziran- 13 Temmuz arasındadır.

KPPS Önlisans sınavı 25 Ekim tarihinde yapılırken, başvuruları ise 21 Ağustos-2 Eylül arasındadır.

KPSS Lise sınavı 22 Kasım tarihinde yapılırken, sınava başvurular 15 Eylül ile 30 Eylül tarihleri arasında yapılmalıdır.