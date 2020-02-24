2020 Yılı sınav başvuru ücretlerine büyük zam

Zamlar Öğrencilerin Belini Büküyor
ÖSYM 2020 yılında sınav başvuru ücretlerine %40 oranında zam yaptı. Geçtiğimiz yıl YKS sınavında her bir oturum için 50 TL ödenmekteydi. Bu seneki ücretlere ise %40 oranında zam yapıldı. YKS başvuru ücreti bu sene için 70 TL olarak belirlendi. Zamların ardından YKS’nin 3 oturumuna girecek adaylar toplam 210 TL ödeme yapacak. Zamlar öğrencilerin ve velilerin büyük tepkisi çekti.
2020 ÖSYM Sınav Başvuru Ücretleri
- KPSS Lisans: 112,5 TL
- KPSS (GK GY) : 75 TL
- EKSY : 200 TL
- YÖKDİL: 180 TL
- e-YDS: 240 TL
- ÖABT: 225 TL
- ALES: 120 TL
- YDS: 180 TL
- TUS: 216 TL
- TOEFL: 1000 TL ile bin 200 TL arasında
- IELTS: 1200 TL ile bin 600 TL arasında
- Kaymakamlık Sınavı : 324 TL
Son Güncelleme: 24.02.2020 21:02