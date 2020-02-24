2020 Yılı sınav başvuru ücretlerine büyük zam

Zamlar Öğrencilerin Belini Büküyor

2020 yılında ÖSYM ve MEB tarafından yapılan sınavların başvuru ücretlerinde zam kararı alındı. Hemen her sınavın başvuru ücretlerine büyük oranda zamlar uygulandı. En büyük zam ise ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavında gerçekleşti.

ÖSYM 2020 yılında sınav başvuru ücretlerine %40 oranında zam yaptı. Geçtiğimiz yıl YKS sınavında her bir oturum için 50 TL ödenmekteydi. Bu seneki ücretlere ise %40 oranında zam yapıldı. YKS başvuru ücreti bu sene için 70 TL olarak belirlendi. Zamların ardından YKS’nin 3 oturumuna girecek adaylar toplam 210 TL ödeme yapacak. Zamlar öğrencilerin ve velilerin büyük tepkisi çekti.

2020 ÖSYM Sınav Başvuru Ücretleri