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2020 Yılı sınav başvuru ücretlerine büyük zam

2020 yılında öğrencilerin gireceği sınavların başvuru ücretlerine büyük oranda zam uygulandı. Bu sene ÖSYM tarafından düzenlenecek olan sınavların başvuru ücretlerine @ kadar zam yapıldı.

24 Şubat 2020 Pazartesi 21:02
2020 Yılı sınav başvuru ücretlerine büyük zam

2020 yılında ÖSYM ve MEB tarafından yapılan sınavların başvuru ücretlerinde zam kararı alındı. Hemen her sınavın başvuru ücretlerine büyük oranda zamlar uygulandı. En büyük zam ise ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavında gerçekleşti.

Zamlar Öğrencilerin Belini Büküyor

ÖSYM 2020 yılında sınav başvuru ücretlerine %40 oranında zam yaptı. Geçtiğimiz yıl YKS sınavında her bir oturum için 50 TL ödenmekteydi. Bu seneki ücretlere ise %40 oranında zam yapıldı. YKS başvuru ücreti bu sene için 70 TL olarak belirlendi. Zamların ardından YKS’nin 3 oturumuna girecek adaylar toplam 210 TL ödeme yapacak. Zamlar öğrencilerin ve velilerin büyük tepkisi çekti.

2020 ÖSYM Sınav Başvuru Ücretleri

  • KPSS Lisans: 112,5 TL
  • KPSS (GK GY) : 75 TL
  • EKSY : 200 TL
  • YÖKDİL: 180 TL
  • e-YDS: 240 TL
  • ÖABT: 225 TL
  • ALES: 120 TL
  • YDS: 180 TL
  • TUS: 216 TL
  • TOEFL: 1000 TL ile bin 200 TL arasında
  • IELTS: 1200 TL ile bin 600 TL arasında
  • Kaymakamlık Sınavı : 324 TL
Son Güncelleme: 24.02.2020 21:02
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