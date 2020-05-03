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2020 yılı temmuz ayında net ek ders ücret miktarları ne kadar olacak?

Öğretmenlere yapılan maaş zamları sonrasında en merak edilen konu ek ders ücretlerine yapılacak zamlar oldu. Pek çok öğretmen, 2020 Temmuz ayında net ek ders ücret miktarları ne kadar olacak? sorusunu araştırmaya başladı. İşte öğretmenlerin 2020 yılı için alacağı ek ders ücretleri.

03 Mayıs 2020 Pazar 22:54
2020 yılı temmuz ayında net ek ders ücret miktarları ne kadar olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere verilen ek ders ücretleri merak edilmeye devam ediyor. Memur maaşına yapılan zamlar ve enflasyon farkları sonrasında ek ders ücretlerinde ne kadar değişim olduğu ek derslere giren öğretmenlerin araştırdığı konular arasında yerini aldı.

Toplu sözleşmeler konusunda alınan yeni kararlar sonrasında ve enfasyon farkları öğretmen maaşlarına zam olarak yansımıştı. Aynı maaş zamları ek ders ücretleri için de uygulamaya alındı. Buna göre 2020 yılı Ocak – Temmuz dönemi ek ders ücretleri şu şekilde,

  • Sözleşmeli Öğretmen: 14,79 TL
  • Kadrolu Öğretmen: 17,22 TL

%15 vergi dilimi hesabına göre net ödenen ücretlerdir.

Temmuz döneminde öğretmen maaşlarına %4 zam ve enflasyon farkları ile birlikte %6’lık bir zam söz konusudur. Bu ekstra zamlar aynı zamanda ek ders ücretlerine ekleneceği için 2020 Temmuz – Aralık dönemi için tahmin edilen ek ders ücretleri,

  • Sözleşmeli Öğretmen: 15,67 TL
  • Kadrolu Öğretmen:  18,25 TL

Bu ücretlendirme tahmini olarak hesaplansa da bu civarda bir ek ücret alacak olan öğretmenlerin ek ders ücretlendirmeleri artı veya eksi yönde 15 kuruşluk bir değişim olacaktır.

 

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Son Güncelleme: 03.05.2020 22:54
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