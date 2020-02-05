2020 YKS Başvuru Kılavuzu yayınlandı! YKS için başvuru tarihleri ve genel şartlar belli oldu

Her sene ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ve üniversitelere yerleşmek isteyen adayların girdikleri Yükeköğretim Kurumları Sınavı için başvuru kılavuzu resmi olarak yayınlandı. 2020 YKS başvurularına ilişkin detayların yer aldığı kılavuzda başvuru tarihleri ve şartlar da yer aldı. ÖSYM resmi sayfasında paylaşılan kılavuzda başvuru ve sınav süreci ile ilgili detayları öğrenebilmek mümkün.

Çeşitli Detaylar da Yer Aldı

2020 YKS sınavına başvuru yapmak isteyen adaylar başvurularını 6 Şubat-03 Mart tarihleri arasında yapabilecekler. Başvurularını yapan adaylar 20 Haziran'da TYT (Temel Yetenek Testi) sınavına girecekler. Ardından 21 Haziran 2020'de sabah oturumuyla Alan Yeterlilik Testi uygulanacak. Öğleden sonra yapılacak olan oturumla ise Yabancı Dil Testi gerçekleştirilecek.

Adaylar başvuru işlemlerini 6 Şubat'tan başlayarak elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya kişisel başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirebilecekler.

Sınav hakkında ayrıntılı bilgiler ÖSYM'nin web sitesinde yayınlanan başvuru kılavuzunda incelenebilecek ve adayların başvuru öncesinde bu kılavuzda yer alan şartları mutlaka dikkatlice incelemeleri gerekiyor.