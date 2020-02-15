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2020 YKS Başvuru ücretleri ne kadar? Hangi sınavlara girecek olan ne kadar yatıracak?

YKS başvurularının başlamasının ardından, 2020 YKS başvuru ücretleri ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. YKS’de hangi sınavlara girecek olan ne kadar yatıracak belli oldu. İşte 2020 YKS başvuru ücreti.

15 Şubat 2020 Cumartesi 13:45
2020 YKS Başvuru ücretleri ne kadar? Hangi sınavlara girecek olan ne kadar yatıracak?

Milyonlarca üniversite adayının beklediği tarih geldi. YKS başvuruları 6 Şubat 2020 günü başladı. Başvuru işlemleri intenet üzerinden ve ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığı ile yapılacak. Adaylar bireysel olarak ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden başvurularını yapabilecekler. YKS başvuru ücretleri ise belirlenen bankaların ATM’lerinden veya online olarak ödenebilecektir.

2020 YKS başvuru ücretleri

2020 yılı için YKS sınavına başvuruda bulunacak olan adaylar, seçtikleri oturuma göre sınav ücretini belirtilen bankalardan yatırabileceklerdir. YKS başvuru ücretini online olarak ödemek isteyen adaylar ise ÖSYM’nin intenet sitesinde yer alan, e-işlemler menüsü ödemeler kısmından işlemini gerçekleştirebileceklerdir.

2020 YKS sınav ücretleri ise şu şekildedir:

  • Sadece TYT sınavı için 70 TL,
  • TYT ile birlikte, AYT veya YDT sınavı için 140 TL,
  • TL, TYT, AYT ve YDT sınavlarının tümü için ise 210 TL.

Belirtilen sınavlara girmek isteyen adaylar, sınav ücretlerini banka yolu ile öderken banka görevlisine TC kimlik numaralarını vererek ve sınav ücretini yatıracağını bildirerek dekont almalıdır. Sınav ücretinin ödendiğini gösteren dekontun saklanması gerekmektedir.

2020 YKS başvuru ücreti hangi bankalardan ödenebilmektedir?

  • Halkbank şubeleri, ATM ve intenet bankacılığı (KKTC’den başvuruda bulunacak olan adaylar hariç)
  • Akbank bankanın tüm şubeleri, ATM ve intenet bankacılığı (KKTC’den başvuruda bulunacak olan adaylar hariç)
  • Albaraka Türk Katılım Bankası tüm şubeleri, ATM ve intenet bankacılığı (KKTC’den başvuruda bulunacak olan adaylar hariç)
  • Finansbank tüm şubeleri, ATM ve intenet bankacılığı (KKTC’den başvuruda bulunacak olan adaylar hariç)
  • Vakıf Katılım Bankası tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuruda bulunacak olan adaylar hariç)
  • Kuveyt Türk Katılım Bankası tüm şubeleri, ATM ve intenet bankacılığı (KKTC’den başvuruda bulunacak olan adaylar hariç)
  • Ziraat Bankası intenet bankacılığı ve mobil bankacılık
Son Güncelleme: 15.02.2020 13:45
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