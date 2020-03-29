2020 YKS MATEMATİK SORULARI KONULARI (GÜNCEL)

Milli Eğitim Bakanlığı korona virüs tedbirleri kapsamında 25-26 Temmuz 2020 tarihine ertelenen 2020 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına (2020 YKS) girecek lise son sınıf öğrencileri 9,10,11 sınıf derslerinin tamamından,12. sınıf derslerinin ise sadece 1.dönemine kadar olan konulardan sorumlu olacak.

Bu kritik karardan sonra merak edilen sorulardan 2020 YKS sınavı derslerden soru çıkacak ve soru çıkmayacak konular ;

YKS 2020

9,10,11. sınıfınların tamamı,12. sınıfın ise ilk dönemine kadar sorumlu olunan 2020 YKS Matematik dersi konularının listesi ;