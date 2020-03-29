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2020 YKS MATEMATİK SORULARI KONULARI (GÜNCEL)

2020 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (2020 YKS) Matematik dersi konuları güncel tablosu. Uzaktan eğitime göre AYT ve TYT 'de soru çıkacak güncel konular

29 Mart 2020 Pazar 15:25
2020 YKS MATEMATİK SORULARI KONULARI (GÜNCEL)

Milli Eğitim Bakanlığı korona virüs tedbirleri kapsamında 25-26 Temmuz 2020 tarihine ertelenen 2020 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına (2020 YKS) girecek lise son sınıf öğrencileri 9,10,11 sınıf derslerinin tamamından,12. sınıf derslerinin ise sadece 1.dönemine kadar olan konulardan sorumlu olacak.

Bu kritik karardan sonra merak edilen sorulardan 2020 YKS sınavı derslerden soru çıkacak ve soru çıkmayacak konular  ;

YKS 2020 MATEMATİK DERSİ KONULARI -(UZAKTAN EĞİTİME GÖRE GÜNCELLENDİ)

9,10,11. sınıfınların tamamı,12. sınıfın ise ilk dönemine kadar sorumlu olunan  2020 YKS Matematik dersi konularının listesi ; 

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2020 YKSMATEMATİK DERSİ KONULARI
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