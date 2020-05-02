2020 YKS Sınav tarihi resmi açıklaması ne zaman gelecek?

Son günlerde sosyal medyada YKS tarihinin değiştirildiği konusunda iddialar ortaya atıldı. Koronavirüs sonrasında bilindiği üzere YKS tarihi 25-26 Temmuz tarihlerine ertelenmişti.

YKS tarihinin ertelenmesiyle birlikte adayların 12.sınıfın yalnızca 1. Dönem konularından sorumlu olacağı bildirildi. Alınan kararlar sonrasında sınava girecek olan üniversite adayları, çalışma programlarını Temmuz ayına göre düzenlemiş ve planlı bir şekilde çalışmaya başlamıştı.

Koronavirüs salgınında vaka sayılarının azalması ve normalleşme sürecine gidilmesinin gündeme gelmesinin ardından YKS sınavlarının erkene çekileceği iddiaları ortaya atıldı. Temmuz ayında sınava girmeyi bekleyen milyonlarca aday haklı olarak tepkilerini dile getirdi. Konu ile ilgili YÖK tarafından bir açıklama yapılmadığı için iddiaların doğru olduğu kanısı üstünde duruluyor.

YKS ile ilgili herhangi bir resmi açıklama ya da iddiaları yalanlama bulunmamaktadır. Konu ile ilgili gerçeğin 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında ortaya çıkması bekleniyor.

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