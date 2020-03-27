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2020 YKS sınavı 12.sınıf 1.dönem konuları (Tüm dersler)

Milli Eğitim Bakanlığı 2020 YSK'de 12. sınıf öğrencilerinin sorumlu olduğu konuları açıkladı. İşte tüm derslerden 2020 YKS 12. sınıf 1.dönem konuları

27 Mart 2020 Cuma 13:29
2020 YKS sınavı 12.sınıf 1.dönem konuları (Tüm dersler)

1.Dönem 12.Sınıf Matematik Konuları

12.1 Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar

  • Üstel Fonksiyon

  • Logaritma Fonksiyonu

  • Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler

12.2 Diziler

  • Gerçek Sayı Dizileri

12.3 Trigonometri

  • Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri

  • Trigonometrik Denklemler

12.4 Dönüşümler

  • Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

1.Dönem 12.Sınıf Fizik Konuları 

12.1 Çembersel Hareket

  • Düzgün Çembersel Hareket

  • Dönerek Öteleme Hareketi

  • Açısal Momentum

  • Kütle Çekim Kuvveti

  • Kepler Kanunları

12.2 Basit Harmonik Hareket

  • Basit Harmonik Hareket

12.3 Dalga Mekaniği

  • Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı

  • Elektromanyetik Dalgalar

1.Dönem 12.Sınıf Kimya Konuları 

12.1 Kimya ve Elektrik

  • İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı

  • Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler

  • Elektrot Potansiyelleri

  • Kimyasallardan Elektrik Üretimi

  • Elektroliz

  • Korozyon

12.2 Karbon Kimyasına Giriş

  • Anorganik ve Organik Bileşikler

  • Basit Formül ve Molekül Formülü

  • Doğada Karbon

  • Lewis Formülleri

  • Hibritleşme-Molekül Geometrileri

1.Dönem 12.Sınıf Biyoloji Konuları

12.1 Genden Proteine

  • Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi

  • Genetik Şifre ve Protein Sentezi

12.2 Canlılarda Enerji Dönüşümleri

  • Canlılık ve Enerji

  • Fotosentez

  • Kemosentez

  • Hücresel Solunum

1.Dönem 12.Sınıf Coğrafya Konuları 

12.1 Doğal Sistemler

  • Ekstrem doğa olayları ve etkileri

  • Gelecekte doğal sistemlerde meydana gelebilecek değişimler ve bu değişimlerin canlı yaşamı üzerindeki etkileri

12.2 Beşeri Sistemler

  • Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünün sosyal ve kültürel hayata olan etkileri

  • Şehirleşme, göç ve sanayileşme olgularının birbirleriyle olan ilişkisi ve toplumsal etkileri

  • Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimler

  • Ülkemizdeki işlevsel bölgeler ve özellikleri

  • Türkiye’deki bölgesel kalkınma projeleri ve etkileri

  • Hizmet sektörünün Türkiye ekonomisindeki yeri

  • Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörler

  • Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetlerin
    ilişkisi

  • Türkiye’deki ulaşım sisteminin gelişimi

  • Dünya ticaret merkezleri ve ağlarının küresel ekonomideki yeri

  • Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkileri

  • Tarihî ticaret yolları ve Türkiye’nin konumu

  • Türkiye’nin dış ticareti ve dünya pazarlarındaki yeri

1.Dönem 12.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

  • YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA

  •  MİLLÎ MÜCADELE

  •  ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI

1.Dönem 12.Sınıf Edebiyat Konuları 

  • EDEBİYAT İLE DÜŞÜNCE AKIMLARI/FELSEFE ARASINDAKİ İLİŞKİ

    • EDEBİYAT İLE PSİKOLOJİ VE PSİKİYATRİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

    • DİLİN TARİHÎ SÜREÇ İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMİNİ ETKİLEYEN SEBEPLER

    • İLK ÖRNEKLERDEN GÜNÜMÜZE TÜRKÇENİN ÖNEMLİ SÖZLÜKLERİ

  • YAZIM VE NOKTALAMA

  • 1960 SONRASI CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE HİKÂYE

  • KÜÇÜREK (Minimal) HİKÂYE

  • KELİMEDE ANLAM

  • CUMHURİYET DÖNEMİ SAF ŞİİR ANLAYIŞI

  • CUMHURİYET DÖNEMİ (1923-1960)

  • TOPLUMCU EĞİLİMLERİ YANSITAN ŞİİR ANLAYIŞI

  • MİLLÎ EDEBİYAT ANLAYIŞINI YANSITAN ŞİİR

    • GARİP AKIMINI TEMSİL EDEN ŞİİR

    • İKİNCİ YENİ ŞİİRİ,

  • DİNÎ DEĞERLERİ, GELENEĞE DUYARLILIĞI VE METAFİZİK ANLAYIŞI ÖNE ÇIKARAN ŞİİR

  • 1960 SONRASI TOPLUMCU EĞİLİMLERİ ÖNE ÇIKARAN ŞİİR

  • 1980 SONRASI TÜRK ŞİİRİ

1.Dönem 12.Sınıf Yabancı Dil Konuları

12.1 Music – Müzik
12.2 Friendship – Arkadaşlık
12.3 Human Rights – İnsan Hakları
12.4 Coming Soon – Yakında

1.Dönem 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

  • Din-Bilim İlişkisi

  • İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşüncenin Gelişimi

  • İslam Medeniyetinde Öne Çıkan Eğitim Kurumları

  • Müslümanların Bilim Alanında Yaptığı Öncü ve Özgün Çalışmalar

  • Kur’an’dan Mesajlar: Fâtır Suresi 27-28. Ayetler

  • Türklerin Müslüman Olmaları

  • Milletimizin İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler:
    – Ebu Hanife
    – Cafer es-Sadık
    – Maturidi
    – Şafii
    – Eş’ari
    – Ahmet Yesevi
    – Mevlana Celaleddin-i Rumi
    – Ahi Evran
    – Hacı Bektaş-ı Veli
    – Yunus Emre
    – Sarı Saltuk
    – Hacı Bayram-ı Veli

Son Güncelleme: 27.03.2020 13:57
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