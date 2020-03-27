2020 YKS sınavı 12.sınıf 1.dönem konuları (Tüm dersler)

1.Dönem 12.Sınıf Matematik Konuları
12.1 Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar
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Üstel Fonksiyon
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Logaritma Fonksiyonu
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Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler
12.2 Diziler
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Gerçek Sayı Dizileri
12.3 Trigonometri
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Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
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Trigonometrik Denklemler
12.4 Dönüşümler
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Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler
1.Dönem 12.Sınıf Fizik Konuları
12.1 Çembersel Hareket
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Düzgün Çembersel Hareket
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Dönerek Öteleme Hareketi
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Açısal Momentum
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Kütle Çekim Kuvveti
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Kepler Kanunları
12.2 Basit Harmonik Hareket
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Basit Harmonik Hareket
12.3 Dalga Mekaniği
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Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
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Elektromanyetik Dalgalar
1.Dönem 12.Sınıf Kimya Konuları
12.1 Kimya ve Elektrik
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İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı
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Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
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Elektrot Potansiyelleri
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Kimyasallardan Elektrik Üretimi
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Elektroliz
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Korozyon
12.2 Karbon Kimyasına Giriş
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Anorganik ve Organik Bileşikler
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Basit Formül ve Molekül Formülü
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Doğada Karbon
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Lewis Formülleri
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Hibritleşme-Molekül Geometrileri
1.Dönem 12.Sınıf Biyoloji Konuları
12.1 Genden Proteine
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Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi
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Genetik Şifre ve Protein Sentezi
12.2 Canlılarda Enerji Dönüşümleri
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Canlılık ve Enerji
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Fotosentez
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Kemosentez
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Hücresel Solunum
12.1 Doğal Sistemler
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Ekstrem doğa olayları ve etkileri
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Gelecekte doğal sistemlerde meydana gelebilecek değişimler ve bu değişimlerin canlı yaşamı üzerindeki etkileri
12.2 Beşeri Sistemler
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Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünün sosyal ve kültürel hayata olan etkileri
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Şehirleşme, göç ve sanayileşme olgularının birbirleriyle olan ilişkisi ve toplumsal etkileri
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Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimler
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Ülkemizdeki işlevsel bölgeler ve özellikleri
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Türkiye’deki bölgesel kalkınma projeleri ve etkileri
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Hizmet sektörünün Türkiye ekonomisindeki yeri
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Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörler
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Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetlerin
ilişkisi
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Türkiye’deki ulaşım sisteminin gelişimi
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Dünya ticaret merkezleri ve ağlarının küresel ekonomideki yeri
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Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkileri
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Tarihî ticaret yolları ve Türkiye’nin konumu
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Türkiye’nin dış ticareti ve dünya pazarlarındaki yeri
1.Dönem 12.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları
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YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA
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MİLLÎ MÜCADELE
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ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI
1.Dönem 12.Sınıf Edebiyat Konuları
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EDEBİYAT İLE DÜŞÜNCE AKIMLARI/FELSEFE ARASINDAKİ İLİŞKİ
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EDEBİYAT İLE PSİKOLOJİ VE PSİKİYATRİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
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DİLİN TARİHÎ SÜREÇ İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMİNİ ETKİLEYEN SEBEPLER
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İLK ÖRNEKLERDEN GÜNÜMÜZE TÜRKÇENİN ÖNEMLİ SÖZLÜKLERİ
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YAZIM VE NOKTALAMA
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1960 SONRASI CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE HİKÂYE
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KÜÇÜREK (Minimal) HİKÂYE
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KELİMEDE ANLAM
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CUMHURİYET DÖNEMİ SAF ŞİİR ANLAYIŞI
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CUMHURİYET DÖNEMİ (1923-1960)
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TOPLUMCU EĞİLİMLERİ YANSITAN ŞİİR ANLAYIŞI
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MİLLÎ EDEBİYAT ANLAYIŞINI YANSITAN ŞİİR
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GARİP AKIMINI TEMSİL EDEN ŞİİR
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İKİNCİ YENİ ŞİİRİ,
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DİNÎ DEĞERLERİ, GELENEĞE DUYARLILIĞI VE METAFİZİK ANLAYIŞI ÖNE ÇIKARAN ŞİİR
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1960 SONRASI TOPLUMCU EĞİLİMLERİ ÖNE ÇIKARAN ŞİİR
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1980 SONRASI TÜRK ŞİİRİ
1.Dönem 12.Sınıf Yabancı Dil Konuları
12.1 Music – Müzik
12.2 Friendship – Arkadaşlık
12.3 Human Rights – İnsan Hakları
12.4 Coming Soon – Yakında
1.Dönem 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları
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Din-Bilim İlişkisi
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İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşüncenin Gelişimi
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İslam Medeniyetinde Öne Çıkan Eğitim Kurumları
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Müslümanların Bilim Alanında Yaptığı Öncü ve Özgün Çalışmalar
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Kur’an’dan Mesajlar: Fâtır Suresi 27-28. Ayetler
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Türklerin Müslüman Olmaları
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Milletimizin İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler:
– Ebu Hanife
– Cafer es-Sadık
– Maturidi
– Şafii
– Eş’ari
– Ahmet Yesevi
– Mevlana Celaleddin-i Rumi
– Ahi Evran
– Hacı Bektaş-ı Veli
– Yunus Emre
– Sarı Saltuk
– Hacı Bayram-ı Veli