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2020 YKS sınavları erkene mi alındı? YKS ne zaman yapılacak?

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle ÖSYM tarafından alınan bir kararla birçok sınav tarihinde değişiklik yapılmıştı. Bu karar doğrultusunda YKS 2020’nin tarihi de değiştirilerek 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacağı açıklanmıştı. YKS ile ilgili ortaya yeni bir iddia atıldı ve YKS'nin tarihinin öne çekileceği konuşulmaya başlandı. Peki, YKS sınavlarının tarihi öne mi çekildi? YKS'de son durum nedir?

29 Nisan 2020 Çarşamba 11:38
2020 YKS sınavları erkene mi alındı? YKS ne zaman yapılacak?

ÖSYM'nin yeni tip koronavirüsle mücadele döneminde alınan tedbirler doğrultusunda bir çok sınavın tarihlerinde değişiklik yapıldığı duyrusu resmi internet sitesinde yayınlanmıştı. 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihinin de bu tedbirler kapsamında 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacağı açıklanmıştı.

Son günlerde bazı kanallar ve sosyal medyada YKS tarihinin öne çekileceği iddialarıyla karşılaşan üniversite adayları, YKS tarihi ile ilgili resmi bir açıklama olup olmadığını araştırırken sosyal medyadan 'YKST arihini Değistirme' etiketiyle sınavın ne zaman yapılacağı ile ilgili bilgi öğrenmeye çalışıyorlar. Peki, YKS 2020 ne zaman? YKS sınavı öne mi çekilecek?

YKS NE ZAMAN YAPILACAK? 

ÖSYM'nin  koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında aldığı kararla 2020 Yükseköğretim Kurumu (YÖK), 20-21 Haziran'da yapılması planlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (YKS), koronavirüsü tedbirleri nedeniyle 25-26 Temmuz 2020'ye erteledi. Aday öğrenciler belirlenen tarih için hazırlıklarını sürdürmeye başladılar. Sosyal medyada dolaşan “2020 YKS'nin 20-21 Haziran veya 27-28 Haziran tarihine alınacağı” iddiaları ile kafa karışıklığı yaşayan adaylar sorunun yanıtını ararken edinilen bilgilere göre henüz YKS tarihinin değişmesiyle ilgili yetkili kurumdan gelen resmi bir açıklama bulunmuyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK'te düzenlediği bir basın toplantısında, YKS ile ilgili merak tüm sorulara yanıt vermiş ve süreci şu ifadeleri kullanarak açıklamıştı: 

"Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik. Uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve uygulamalı dersler, yaz aylarında tamamlanacak. Üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacak. YKS'nin, 25-26 Temmuz'da yapılmasını karara bağladık. Bu kararı almamızdaki neden, tedbirli olmak ve öğrencilerimizin daha salim ve dingin bir zihinle hazırlanarak bu imtihana girmesidir. Sınava girecek öğrencilerimiz rahat olsun, daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacak. Üniversitelerde uzaktan eğitim öğretimin tüm düzeyleri için geçerli. Lisans, önlisans ve lisans üstü için geçerli. Bu hususta asla ihmalkarlık olmasın istiyoruz"

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