2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak ?

Küresel çapta yaşanan korona virüs pandemi süreci sebebiyle eğitim öğretim yılı mart ayında uzaktan eğitim olarak eba platformuna taşınmıştı. Vaka sayılarında yaşanan artışlar sonra 2019 -2020 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitim olarak 19 Haziran tarihinde tamamlanmıştı.

Eğitim Öğretimin uzaktan eğitim olarak tamamlanmasından sonra yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin üniversiteye girebilmek için girdikleri 2020 YKS sınavıda korona virüs salgın hastalığı sebebiyle sıkı önlemler altında 27 - 28 Haziran tarihinde yapılacağı açıklanmıştı.

Sınavın ilk oturumu olan TYT 27 Haziran tarihi itibariyl saat: 10.15'te başladı ve bu oturum için adaylara toplam 165 dakika süre verildi.

İkinci oturum olan AYT ise 28 Haziran tarihinde saat:10.15'te başlayacak ve adaylara toplam 180 dakika süre verilecek .

2020 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK ?

Milyonlarca üniversite adayının merak ettiği 2020 YKS sonuçlar Ösym'nin duyurduğu takvime göre 28 Temmuz tarihinde açıklanacak.

2020 YKS SONUÇLARI HANGİ ADRESTEN DUYURULACAK?

2020 yks sonuçları Ösym'nin aday işlemleri sitesinden yayınlanacak ve her öğrenci kendi oturumu girip puanlarını öğrenebilecekler.