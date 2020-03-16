2020 YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM sınav sonuç ekranı!

1 Mart Tarihinde ÖSYM tarafında gerçekleştşirilen YÖKDİL/1 sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarını merakla bekleyen adaylar, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden sorgulama yapabilecekler.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, 1 Mart tarihinde gerçekleştirilen YÖKDİL sınavlarının 14:00 itibariyle açıklandığı belirtilirken, "01 Mart 2020 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2020-YÖKDİL/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 16 Mart 2020 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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