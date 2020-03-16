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2020 YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM sınav sonuç ekranı!

ÖSYM tarafından 1 Mart tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılı YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı. Sınava giren öğrenciler sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM sorgulama ekranlarından faydalanabilirler. Peki, sınav sonuçları nasıl sorgulanır? Sorgulama ekranına nasıl giriş yapılır?

16 Mart 2020 Pazartesi 15:03
2020 YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM sınav sonuç ekranı!

1 Mart Tarihinde ÖSYM tarafında gerçekleştşirilen YÖKDİL/1 sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarını merakla bekleyen adaylar, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden sorgulama yapabilecekler.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, 1 Mart tarihinde gerçekleştirilen YÖKDİL sınavlarının 14:00 itibariyle açıklandığı belirtilirken, "01 Mart 2020 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2020-YÖKDİL/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 16 Mart 2020 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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2020YÖKDİL 1Sınav SonuçlarıSorgu SayfasıÖSYM Giriş
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