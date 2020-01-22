2020'nin ilk e-YDS'si 25 Ocak'ta gerçekleştirilecek! ÖSYM, sınav giriş yerlerini açıkladı

e-YDS Sınav Giriş Belgesi

Türkiye'de akademik kariyer düşünen kişiler tarafından puan şartı bulunan YDS sınavı için uzaktan sınava girmek isteyenler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin gerçekleştirdiği e-YDS için 2020'nin ilk sınav tarihi resmi olarak belli olmuştu. Kurumun 25 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek 2020'nin ilk e-YDS sınavı 25 Ocak 2020'de yapılacak. Adayların sınava girecekleri salonlar da resmi olarak ilan edilirken, sınava giriş belgeleri ÖSYM'nin aday işlemleri ekranından alınabilecek.

e-YDS sınavına girecek adaylar, sınava girecekleri salona giriş yapabilmek için T.C. kimlik belgelerini ve sınav giriş belgelerini ibraz etmek zorundalar. Bu kapsamda 2020/1 e-YDS sınavının giriş belgeleri https://ais.osym.gov.tr adresinden alınabilecek. 22 Ocak saat 14:00'dan itibaren aktif hale gelen sayfada adaylar T.C. kimlik numaralarını ve aday şifrelerini kullanarak giriş yapabilecekler.