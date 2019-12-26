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2049 nitelik kodu nedir? Personel alımı 2049 nitelik kodu özel şart anlamı

Kamu personeli olmak isteyen kişiler sınavdan sonra tercihlerini yaparken de nitelik kodlarına dikkat etmelidir. Adayların en merak ettiği kodlardan biri de 2049 nitelik kodudur. Peki 2049 nitelik kodu nedir? Personel alımı 2049 nitelik kodu özel şart anlamı haberimizde.

26 Aralık 2019 Perşembe 09:30
2049 nitelik kodu nedir? Personel alımı 2049 nitelik kodu özel şart anlamı

Her yıl binlerce vatandaş kamu memuru olmak için KPSS’ ye girmektedir. Adaylar sınava girdikten sonra Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna bakmaktadır. Adaylar kendilerine uygun ve seçmek istediği bölüme göre tercih kılavuzunda tercihlerini yapıyorlar. Bu tercihler sırasında en merak edilen konulardan biride 2049 nitelik kodudur.

2049 nitelik kodu nedir?

Memur olmak isteyen binlerce kişi en çok merak ettiği nitelik kodu 2049 nitelik kodudur. 2049 nitelik kodu çok kişi tarafından bilinmemekte. Adaylar 2049 nitelik kodunun ne işe yaradığı hakkında pek bilgi sahibi değil. Bu kodla ilgili en doğru bilgiyi ÖSYM’nin açıkladığı tercih kılavuzunda öğrenmek mümkün. 2049 nitelik kodu adaylarda aranan eğitim koşullarını belirtmektedir. Bu kodun yer aldığı kadrolara başvuru yapacak adayların ortaöğretim kurumlarının imam hatip bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2049 özel şartı nedir? Ne anlama gelir?

ÖSYM tercih kılavuzunda nitelik kodları ve özel şartlar hakkında bilgi verilmektedir. Bu kodlar memurluğa başvuru yapacak kişilerin başvurduğu bölümlerin şartlarını belirtmektedir. 2049 özel şartı da bu şartlardan biridir. 2049 kodu adaylarda eğitim şartı arandığını ifade eder. Bu kodla bağlantılı olan bölümlere başvuracak kişilerin ortaöğretim imam hatip alanı dallarından mezun olması gerekir.

Son Güncelleme: 26.12.2019 09:30
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