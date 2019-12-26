2049 nitelik kodu nedir? Personel alımı 2049 nitelik kodu özel şart anlamı

Her yıl binlerce vatandaş kamu memuru olmak için KPSS’ ye girmektedir. Adaylar sınava girdikten sonra Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna bakmaktadır. Adaylar kendilerine uygun ve seçmek istediği bölüme göre tercih kılavuzunda tercihlerini yapıyorlar. Bu tercihler sırasında en merak edilen konulardan biride 2049 nitelik kodudur.
2049 nitelik kodu nedir?
2049 özel şartı nedir? Ne anlama gelir?
ÖSYM tercih kılavuzunda nitelik kodları ve özel şartlar hakkında bilgi verilmektedir. Bu kodlar memurluğa başvuru yapacak kişilerin başvurduğu bölümlerin şartlarını belirtmektedir. 2049 özel şartı da bu şartlardan biridir. 2049 kodu adaylarda eğitim şartı arandığını ifade eder. Bu kodla bağlantılı olan bölümlere başvuracak kişilerin ortaöğretim imam hatip alanı dallarından mezun olması gerekir.