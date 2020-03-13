21-22 Mart tarihlerinde yapılacak AÖF sınavları ertelendi!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 21-22 Mart tarihinde yapılması planlanan açık öğretim kurumlarını koronavirüsü salgınından dolayı alınan tedbirler doğruştusunda ertelendiğini duyurdu.

Bakanlık yurt dışında yapılacak açık öğretim kurumları sınavını koronavirüs önlemleri nedeniyle daha önce iptal ettiğini açıklamıştı. Bakanlıktan edinilen bilgilere göre ise yine Bakanlık tarafından yayımlanan Merkezi Sınav Uygulama Takvimine bağlı olarak her yıl aralık, mart ve temmuz aylarında 3 dönem halinde yapılan sınavların mart dönemi sınavları eylül ayında yapılacak.

Buna göre ertelenen Mart ayı sınavları sınavın yurt dışı da dahil eylül ayında yapılacak ek sınavla birleştirilmesi planlanıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, söz konusu AÖF sınavının ertelenmesine ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi koronavirüs önlemleri çerçevesinde tüm süreçlerimizi gözden geçiriyor ve gerekli önlemleri alıyoruz. Bu kapsamda 21 ve 22 Mart tarihlerinde yapılacak ve yaklaşık 3 milyon öğrencinin gireceği, 400 binin üzerinde öğretmenimizin görev alacağı açık öğretim kurumları sınavlarını erteleme kararı aldık. Bu sınavların yurt dışı merkezlerindeki sınavlarını önlem olarak zaten önceden iptal etmiştik. Dolayısıyla bu sınav hem yurt içi hem de yurt dışında söz konusu tarihlerde yapılmayacak.

Arkadaşlarımız bu sınavın ne zaman yapılabileceği ile ilgili çalışmayı da tamamladılar. Eylül ayında yapacağımız ek sınav tarihi ile bu sınavı birleştireceğiz ve ertelenen sınavı eylül ayı içerisinde yurt içi ve yurt dışında aynı tarihlerde yapacağız."