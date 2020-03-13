betgram betgram setrabet

interbahis perabet asyabahis piabet
İstanbul 14°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
97490
ALTIN
321.472
DOLAR
6.2846
STERLİN
7.8330
EURO
6.9829

21-22 Mart tarihlerinde yapılacak AÖF sınavları ertelendi!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 21-22 Mart tarihlerinde yapılacak olan açık öğretim kurumları sınavlarının ertelendiği duyuruldu.

13 Mart 2020 Cuma 16:44
21-22 Mart tarihlerinde yapılacak AÖF sınavları ertelendi!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 21-22 Mart tarihinde yapılması planlanan açık öğretim kurumlarını koronavirüsü salgınından dolayı alınan tedbirler doğruştusunda ertelendiğini duyurdu.

Bakanlık yurt dışında yapılacak açık öğretim kurumları sınavını koronavirüs önlemleri nedeniyle daha önce iptal ettiğini açıklamıştı. Bakanlıktan edinilen bilgilere göre ise yine Bakanlık tarafından yayımlanan Merkezi Sınav Uygulama Takvimine bağlı olarak her yıl aralık, mart ve temmuz aylarında 3 dönem halinde yapılan sınavların mart dönemi sınavları eylül ayında yapılacak.

Buna göre ertelenen Mart ayı sınavları sınavın yurt dışı da dahil eylül ayında yapılacak ek sınavla birleştirilmesi planlanıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, söz konusu AÖF sınavının ertelenmesine ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi koronavirüs önlemleri çerçevesinde tüm süreçlerimizi gözden geçiriyor ve gerekli önlemleri alıyoruz. Bu kapsamda 21 ve 22 Mart tarihlerinde yapılacak ve yaklaşık 3 milyon öğrencinin gireceği, 400 binin üzerinde öğretmenimizin görev alacağı açık öğretim kurumları sınavlarını erteleme kararı aldık. Bu sınavların yurt dışı merkezlerindeki sınavlarını önlem olarak zaten önceden iptal etmiştik. Dolayısıyla bu sınav hem yurt içi hem de yurt dışında söz konusu tarihlerde yapılmayacak.

Arkadaşlarımız bu sınavın ne zaman yapılabileceği ile ilgili çalışmayı da tamamladılar. Eylül ayında yapacağımız ek sınav tarihi ile bu sınavı birleştireceğiz ve ertelenen sınavı eylül ayı içerisinde yurt içi ve yurt dışında aynı tarihlerde yapacağız."

Anahtar Kelimeler:
ErtelemeAöf SınavıSınav Tarihi21 22 Mart Sınavları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Kasapoğlu'ndan kredi, burs ve yurt ücreti açıklaması
Bakan Kasapoğlu'ndan kredi, burs ve yurt ücreti açıklaması
Uzaktan eğitim nasıl olacak? Okullarda öğretmenlere de tatil olacak mı? İdari personel izinli mi?
Uzaktan eğitim nasıl olacak? Okullarda öğretmenlere de tatil olacak mı? İdari personel izinli mi?
Üniversitelerde öğretmen ve akademik personele de tatil olacak mı?
Üniversitelerde öğretmen ve akademik personele de tatil olacak mı?
Evden uzaktan eğitim nasıl olacak? Madde maddede evden eğitim hizmeti
Evden uzaktan eğitim nasıl olacak? Madde maddede evden eğitim hizmeti
Tatil haberi geldi üniversite öğrencileri otogara koştu! Biletler tükendi!
Tatil haberi geldi üniversite öğrencileri otogara koştu! Biletler tükendi!
EBA nedir? EBA’ya giriş nasıl yapılıyor? Kimler giriş yapabilir?
EBA nedir? EBA’ya giriş nasıl yapılıyor? Kimler giriş yapabilir?

Popüler Haberler

2020 Uzlaştırmacı ücretleri ne kadardır? Uzlaştırmacı ne iş yapar?
Ne kadar alkol kaç promile eşit? 2020 Alkollü araç kıullanmanın cezası ne kadar?
2020 Fitre bedeli ne kadardır? Diyanetten açıklama! Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez?
Hızlı yağ yakmanın yolları nelerdir? Sağlıklı ve hızlı yağ yakma için öneriler
e-Devlet şifresi alma ve yenileme işlemleri nasıl yapılır?
Günlük burç yorumları 14 Mart 2020 Cumartesi - Burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor?
Hamile Pilatesi nedir, nasıl ve ne zaman yapılmalıdır? Hamile pilatesi faydaları
Türkiye Noterler Birliği hafta sonu açık nöbetçi noter listesi belli oldu! 14 - 15 Mart Cumartesi Pazar Türkiye Noterler Birliği Ankara, İstanbul, İzmir il il hafta sonu nöbetçi noter listesi
Diplomamı kaybettim ne yapabilirim? Kaybolan diploma nereden nasıl çıkarılır?
Sağlık Bakanlığı eş durumu tayinleri başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?
Cuma Mesajları 13 Mart Cuma 2020 – En Yeni Resimli Cuma Mesajları
Hizmetçiler dizisi izlendi mi? Beğenildi mi? Kanal D yeni dizisi Hizmetçiler'in reyting oranları
A101 indirim kampanyası 12 Mart – 19 Mart 2020 tarihleri aktüel kataloğu
MEB, 2020 AÖL sınavları ne zaman yapılacak?
MEB MEBBİS Sınav görev başvuruları nasıl ve nereden yapılır?
Cuma namazı iptal edildi mi? 13 Mart Cuma namazı kılınacak mı?
İran ve Irak 'ta görülen çekirge istilası Türkiye'ye mi geliyor?
Netflix 7. Koğuştaki Mucize filmi 11 Mart neden yayınlanmadı? gelmedi? Yedinci Koğuştaki Mucize filmi izle ne zaman yayınlanacak? Tarih ertelendi!
Corona virüs kaç derecede ölüyor? Corona virüs bitecek mi? Nereden nasıl yayıldı?
Euro 2020 iptal edilecek mi? Türkiye'de mi yapılacak?
Haksız fahiş fiyat artışı şikayet bildirimi nereden nasıl yapılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.