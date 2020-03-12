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5 katı fiyata satılan makarnanın üreticilerinden açıklama

Türkiye'de ilk koronavirüsü vakası çıkmasının ardından paniğe kapılan vatandaşlar dezenfektan ürün ve makarna stoğu atağına geçtiler. Bunu fırsat bilen satıcılar ise makarnaları 5-6 katı fiyata satmaya başladılar. Konuyla ilgili son tepki ise makarna üreticilerinden geldi.

12 Mart 2020 Perşembe 13:08
5 katı fiyata satılan makarnanın üreticilerinden açıklama

Türkiye'de görülen koronavirüsü salgını nedeniyle vatandaşların yiyecek stoğu yapması ve özellikle makarna bulgur gibi temel ihiyaçlara yönelme durumunu firsata çeviren bazı firmalar ürünlerin üzerine fahiş fiyat etiketlerini koymaya başladılar. Bazı alışveriş siteleri ise bazı ürünlerin 5-6 katı olarak fiyatını belirlediler.

Söz konusu olay kamuoyunda yankı bulunca Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (MÜSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Uysallı, bir açıklama yaptı. Duruma sert bir tepki gösteren Uysallı, piyasaya sunulan makarna ve diğer temel ihtiyaç gıdaları fiyatlarında herhangi bir artış yapmadıklarını belirterek, açıklamasında "Fiyatlar bir ay öncesiyle kuruşuna kadar aynı. Kimse fırsatçılık yapmaya kalkmasın. Herkesten hassas davranmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Makarna, bulgur, un gibi ürünlerin üretiminde şu an için her hangi bir sıkıntı olmadığını, vatandaşların kesinlikle paniğe kapılmaması gerektiğini beliten MÜSAD Yöentim Kurulu Başkanı Uysallı, makarnada dün bir internet sitesinde fahiş fiyat artışının gördüklerini ve insanların tedirginliklerini yok etmek için harekete geçtiklerini kaydederek, "Bu e-ticaret sitesini hemen uyardık, o fiyatı kaldırdılar ama fiyatı görenler panik yaptı. Bu ahlaki bir konu" diye konuştu.

Uysallı, kamuoyunda en çok konuşulan konunun makarna fiyatları olduğuna işaret ederek, "Kesinlikle makarna, bulgur, un üretimimizde hiçbir sıkıntı yok. Hatta makarna üretiminde kapasite fazlamız bile var. O nedenle paniğe gerek yok. Halkımız gereksiz panik yaptı. Kimse merak etmesin, satış noktaları çok hızlı şekilde yeniden dolar ve 1-2 gün içinde bu sorun çözülür" ifadelerine yer vererek vatandaşların bu konuda rahat olmalarını istedi.

5 katı fiyata satılan makarnanın üreticilerinden açıklama

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsüÜretimMÜSADMakarnaFiyat Artışı
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