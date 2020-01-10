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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Duyurdu: 2020 YKS yerleştirmelerinde Hukuk Fakültesi kontenjanları azalıyor

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den üniversite hazırlığındaki öğrencileri yakından ilgilendiren kritik bir açıklama geldi. Gül, 2020 YKS yerleştirmelerinde Hukuk Fakültesi kontenjanları azalıyor haberini verdi ve güncel sayıları açıkladı.

10 Ocak 2020 Cuma 17:35
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Duyurdu: 2020 YKS yerleştirmelerinde Hukuk Fakültesi kontenjanları azalıyor

 

Katıldığı bir programda önümüzdeki süreçte yaşanacak çeşitli yenilikleri ele alan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencileri yakından ilgilendiren bir açıklama geldi. Üniversitelerin Hukuk Fakülteleri'nde eğitim almak ve hukukçu olmak isteyen öğrenciler için kritik olan açıklamaya göre 2020 YKS yerleştirmelerinde Hukuk Fakültesi kontenjanları azaltılacak. Böyle bir durumda fakültelere giriş puanları ve sıralamaları da yükselecek.

Abdülhamit Gül'den Hukuk Fakültesi Kontenjanlarına İlişkin Açıklama

Yayın sırasında kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Hukuk Fakültesi kontenjanlarının azalacağı açıklamasının ardından sayıları da duyurdu. YÖK'ten alınan ve resmiyet kazanan karara göre 2020 YKS yerleştirmelerinde kontenjanlar 15 ile 20 bin arasında azalacak ve fakültelere girişte sıralama sınırı bulunacak. Geçmişte 190 bin sıralamaya kadar düşen Hukuk Fakültesi sıralaması 125 bin ile sabit olacak.

 

Son Güncelleme: 10.01.2020 17:35
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