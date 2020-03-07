Adalet ve Milli eğitim bakanlığı arasında yeni protokol! Tutuklu ve hükümlülerin eğitimleri desteklenecek

İki bakanın imzalayacağı protokol çerçevesinde Adalet Bakanlığının cezaevlerinde annesinin yanında kalan 3-6 yaş grubu çocuklar için kreş ve anaokulu, cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu çocuklarla gençler için lise ve meslek lisesi kuracağı vurgulandı.
Binlerce hükümlü faydalanacak
Protokol kapsamında açık ortaokul ve açık lise programına devam edecek tutuklu ve hükümlülerin, okudukları temel dersler için "Destekleme Yetiştirme Kursları" açılması, her bir ders için ceza infaz kurumuna gelecek branş öğretmenlerinin yüz yüze eğitim vermeleri ve böylece örgün yöntem uygulanarak eğitim öğretim kalitesinin artırılması da sağlanacak.
İmzalanacak protokol çerçevesinde ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutuklulardan 60 bininin mesleki eğitim merkezlerinden, 40 bininin ise diğer öğretim programlarından aktif olarak faydalanması ön görülüyor.